Vilela determina obras emergenciais no Viaduto do Papillon Park

Obras começaram nesta segunda-feira, 6 de janeiro, com previsão de conclusão até sábado

Com determinação do prefeito Leandro Vilela, a Secretaria de Infraestrutura com apoio fa Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito, iniciou nesta segunda-feira, 6, as obras de recuperação asfáltica da Avenida J2, no trecho embaixo do viaduto sob o Anel Viário, no Papillon Park. Para realizar a troca do asfalto, o trecho ficará interditado até o fim desta semana. O asfalto no local se encontra seriamente danificado devido às chuvas e à falta de manutenção nos últimos anos.

“Estamos colocando a casa em ordem, priorizando os serviços essenciais, como saúde, educação, limpeza urbana e infraestrutura. Esse trecho da Avenida J2, em especial, estava praticamente intransitável, por isso as obras emergenciais. Pois nosso objetivo é melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas em toda a cidade. Vamos recuperar todo o asfalto com rapidez e qualidade”, destacou o prefeito de Aparecida, Leandro Vilela.

As obras, segundo o secretário de Infraestrutura, Alfredo Soubihe, é de troca do asfalto deteriorado por meio da fresagem, que é retirada da capa antiga, melhoria da base e a implantação de uma nova capa asfáltica.

“A determinação do prefeito é que as obras sejam realizadas com máxima agilidade para minimizar os transtornos à população. As máquinas já estão trabalhando desde o início da manhã e nossa expectativa é finalizar o recapeamento até o fim de semana. Esta intervenção faz parte de um programa maior de revitalização da malha viária de Aparecida”, explicou o secretário.

Durante a interdição o tráfego será desviado para o Anel Viário, conforme orientações divulgadas pela SMTA:

• Motoristas que trafegam com destino ao Cruzeiro do Sul deverão acessar o Anel Viário, realizar o retorno e retornar à Avenida J2, evitando o trecho interditado.

• Condutores que seguem em direção ao Veiga Jardim também deverão utilizar o Anel Viário, realizar o retorno mais próximo e voltar à Avenida J2.