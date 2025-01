Vilela reúne secretariado para alinhar ações e enfrentar crise financeira em Aparecida

Na primeira reunião estratégica de sua gestão, realizada no final da manhã desta segunda-feira, 6 de janeiro, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, reuniu seu secretariado para discutir os principais desafios do município e traçar as diretrizes dos primeiros 100 dias de governo. O encontro, realizado na sala de reuniões da Cidade Administrativa Maguito Vilela, contou com a participação do vice-prefeito João Campos e com as presenças da primeira-dama Lana Bezerra e do ex-prefeito Gustavo Mendanha, que participam voluntariamente da equipe de gestão.

A pauta central da reunião foi a crítica situação financeira encontrada pela nova administração, com dívidas que somam cerca de R$ 300 milhões, incluindo R$ 30 milhões da folha de pagamento de dezembro, R$ 40 milhões em acertos trabalhistas, R$ 30 milhões de débitos com fornecedores, além de valores expressivos referentes a subsídios de transporte e contratos de limpeza urbana.

“Estamos enfrentando uma realidade muito dura, mas com trabalho, planejamento e compromisso, conseguiremos superar. Cada secretário deve atuar de firme e fazer o melhor pela população já nesses primeiros 100 dias”, destacou Vilela. Ele também anunciou um rigoroso plano de contenção de despesas, que inclui cortes de gastos em todas as secretarias, redução no quadro de servidores em até 30%, controle de despesas com energia e água, e revisão de contratos de aluguel.

Entre as medidas imediatas anunciadas estão a revisão dos projetos do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), que serão enviados à Câmara Municipal ainda nesta segunda-feira, conforme explicou o secretário da Fazenda. Esses ajustes devem dar um novo fôlego financeiro ao município. Além disso, o prefeito anunciou cortes de despesas em todas as secretarias, redução no quadro de servidores, controle rigoroso de diárias, consumo de energia e água, além da renegociação de contratos de aluguel.

O vice-prefeito João Campos reforçou sua confiança na capacidade do governo de superar os desafios.

“Tenho fé de que, em breve, conseguiremos criar um ambiente mais favorável para cumprir os compromissos assumidos. O Vilela é nosso líder e tem a capacidade de conduzir esse projeto com sabedoria e determinação”, afirmou. Também presente na reunião, o ex-prefeito Gustavo Mendanha, destacou a importância de colocar Aparecida de volta nos trilhos do desenvolvimento. “A população espera que estejamos à altura dos desafios e que entreguemos os resultados que eles merecem. Estamos aqui para somar e colaborar com esse objetivo”, disse.

Vilela enfatizou ainda a necessidade de harmonia no relacionamento com o legislativo municipal. “Peço que tratem os vereadores com respeito e cordialidade. Trabalhamos com 25 vereadores, e eles são essenciais para a aprovação de projetos que beneficiarão nossa cidade. Não podemos colocar questões partidárias acima dos interesses do município. Agora é o momento de unir forças pelo bem comum”, afirmou.

Ao finalizar a reunião, Leandro Vilela reforçou que todos precisam ter o compromisso com a cidade e que trabalhem com dedicação total nos primeiros 100 dias de governo, que é o período crucial para estabelecer as bases de uma administração eficiente e comprometida com os interesses dos aparecidenses. “Nós todos aqui temos que ter em vista um só projeto, uma só vontade, um só querer: o melhor para Aparecida e para o aparecidense”, concluiu o prefeito.