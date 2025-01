Vilela determina que força-tarefa de limpeza urbana seja intensificada nesta semana

Com o objetivo de limpar a cidade em tempo recorde, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas que vivem em Aparecida a secretaria de Desenvolvimento Urbano, sob determinação do prefeito Leandro Vilela, intensificou nesta semana as ações de limpeza urbana ampliando a força-tarefa de limpeza urbana em diversas regiões da cidade. As ações incluem roçagem de lotes não edificados, recolhimento de entulhos e limpeza com roçagem de avenidas e canteiros em diversos bairros do município.

Sobre o trabalho realizado, o prefeito Leandro Vilela afirmou: “Iniciamos nossa gestão focada em organizar a casa e honrar os compromissos feitos em campanha. Infelizmente recebemos a cidade em estado praticamente de calamidade, com déficit de R$ 300 milhões e apenas R$ 9 milhões em caixa, com salários atrasados e outros problemas que ainda estão surgindo. Mas a população pode estar certa de que vamos trabalhar muito para mudar essa realidade. Nosso compromisso é com o bem-estar dos aparecidenses.”

Na terça-feira, 7, cerca de 30 equipes atuam nos setores Bela Vista, Vila Brasília, Vera Cruz, Garavelo, Veiga Jardim e Serra Dourada. Com serviços de capina, remoção de resíduos e poda de árvores, o objetivo da ação é eliminar o acúmulo de lixo e revitalizar áreas públicas, promovendo maior organização da cidade. As operações, iniciadas no último dia 2 de janeiro no Setor Goiânia Park Sul, já atenderam diversas localidades e têm previsão de duração de 90 dias para cobertura total da cidade.

De acordo com Wagner Siqueira, secretário de Desenvolvimento Urbano, a força-tarefa reflete o compromisso da gestão Vilela com a zeladoria da cidade. “Estamos priorizando as áreas mais populosas e os locais com maior volume de resíduos. Essa operação só é possível graças ao esforço integrado de diferentes frentes de trabalho, envolvendo todos os servidores da pasta. Nosso objetivo é transformar Aparecida em uma cidade mais limpa e organizada em tempo recorde”, destacou.

Destaques das ações do dia (07/01):

Roçagem manual: Equipes concentradas nas Avenidas Bela Vista, J-2 (Papillon), Graça Aranha (Garavelo), V-5 (Vera Cruz) e Rio Verde, entre outros pontos estratégicos.

Remoção de entulhos: Atuação nas regiões de Vila Brasília, Vera Cruz e Veiga Jardim.

Máquinas e tratores de roçagem: Operação nos setores Serra Dourada, Veiga Jardim e Centro, entre outros.

Poda e limpeza de canteiros: Áreas como a Avenida Bela Vista e Avenida Santa Rita estão sendo revitalizadas.

O trabalho de remoção de entulhos e lixos espalhados por lotes e áreas verdes da cidade conta com o apoio de 62 servidores, além de 12 caminhões-caçamba, seis tratores, cinco pás carregadeiras, uma bobcat e quatro máquinas de roçagem manual, que percorrem os bairros em uma ação coordenada para atender as demandas mais urgentes.

Em relação à coleta de lixo doméstico, o secretário Wagner garantiu que o serviço será normalizado ainda nesta semana. “Diversas equipes estão atuando em pontos estratégicos do município para garantir a execução rápida dessas ações”, concluiu.