Vilela assina convênio com Instituto Aquila

“Precisamos avançar em transparência, eficiência e na melhor aplicação possível naquilo que trará qualidade de vida aos aparecidenses”, diz o prefeito

O prefeito de Aparecida, Leandro Vilela, assinou nesta terça (14), com a Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), um convênio para que o Instituto Aquila faça um diagnóstico técnico completo da gestão. A iniciativa busca modernizar a administração municipal, eliminando desperdícios, disfunções e desconexões na gestão orçamentária, financeira, de pessoas e de processos na Prefeitura de Aparecida. A consultoria sairá para o município a custo zero, e começa imediatamente, e daqui 60 dias será apresentado o relatório final das oportunidades de melhoria.

Em consonância com compromisso feito pelo prefeito Vilela de modernizar e desburocratizar os serviços da Prefeitura, a consultoria vai rever minuciosamente as receitas e as despesas, as rotinas administrativas e o modo como os processos tramitam hoje no município, apurando ainda o desempenho do município em 72 indicadores. Eles compõem o IGMA, Índice de Gestão Municipal Aquila. Aparecida figura atualmente na 1.693ª posição deste ranking nacional.

“É um acordo de cooperação para que nós possamos, desde o início da gestão, com muita responsabilidade e respeito aos recursos públicos, fazer gestão eficiente, com resultados que serão traduzidos em benefícios para o cidadão de Aparecida. Precisamos avançar em transparência, eficiência e na melhor aplicação possível naquilo que trará qualidade de vida aos aparecidenses”, comentou o prefeito Vilela.

O diagnóstico ocorre num contexto em que a Prefeitura de Aparecida enfrenta profunda crise financeira, com dívidas de quase R$ 500 milhões deixadas pela gestão anterior. Com base no diagnóstico, Vilela vai conduzir uma ampla modernização na gestão de Aparecida. As melhorias serão feitas em áreas estratégicas para o desenvolvimento da cidade, organizadas em seis pilares. São eles: governança, eficiência fiscal e transparência; educação; saúde e bem-estar; infraestrutura e mobilidade urbana; sustentabilidade; e desenvolvimento econômico e ordem pública.

O consultor sócio do Instituto Áquila, Luiz Zanforlin, explicou a metodologia que será usada no apontamento dos pontos de melhoria e sintetizou: “É um grande raio-x da gestão municipal. Nossa primeira tarefa será entender onde estamos e dar opções de caminhos para a Prefeitura seguir a partir de então”.

O presidente da Fieg, André Rocha, disse que o prefeito Vilela toma essa iniciativa no tempo oportuno, já nos primeiros dias da gestão, aumentando ao máximo as possibilidades de melhoria num curto prazo. “O prefeito Leandro começa com o pé direito, buscando conhecer a realidade do seu município e buscando melhorias em todos os quesitos. Essas melhorias serão revertidas para a sociedade seja em tempo, em efetividade, em redução de custos e investimentos”.

Autoridades presentes – Estiveram também na assinatura do convênio os vereadores Camila Rosa, Arnaldo Leite, Gleison Flávio, Almeidinha, Mazinho Baiano, Mazinho do Madre Germana, Ataídes Neguinho, Professor Clusemar, Neto Gomes, Cristiano Zoi, Olair Silva, Rogério Almeida e Felipe Cortez. Entre a equipe do secretariado, acompanharam o evento também os secretários Carolina Tavares Araújo (Políticas Públicas para as Mulheres), Ozéias Laurentino Júnior (Comunicação), Carlos Eduardo de Paula (Fazenda), Marcos Abrão (Indústria e Comércio), Arthur Braga (Administração), Willian Panda (Habitação), Marlúcio Pereira (Cultura), Pollyana Borges (Meio Ambiente e Sustentabilidade), Andrey Azeredo (Planejamento e Regulação Urbana).