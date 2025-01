Vilela congela o próprio salário até quitar a folha dos servidores de Aparecida

Último salário do ano não foi pago por Vilmar Mariano, que preferiu pagar alguns fornecedores, deixando os trabalhadores da cidade sem receber

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, anunciou nesta quarta-feira, 15, a suspensão do seu próprio salário até que o pagamento da folha de dezembro dos servidores municipais seja totalmente quitado. A decisão foi comunicada em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual Vilela destacou o rombo financeiro de R$ 500 milhões deixado pela gestão anterior e apresentou um cronograma para regularizar os pagamentos.

“Deixaram a Prefeitura quebrada, com um rombo de R$ 500 milhões, mas já estabelecemos um cronograma para quitar a folha de dezembro. Iniciaremos os pagamentos no dia 21 de janeiro e concluiremos no dia 21 de março, sem prejuízo das folhas dos meses de janeiro, fevereiro e março, que serão pagas rigorosamente em dia pela nossa gestão”, afirmou o prefeito.

Vilela destacou que a suspensão de seu salário é uma forma de demonstrar solidariedade aos servidores. “Sei que isso não resolve o problema, mas é uma maneira de mostrar meu compromisso e respeito aos trabalhadores que movem a nossa administração. Fomos eleitos para fazer um grande trabalho e faremos uma grande mudança, implantando uma nova cultura, um novo jeito de fazer gestão.”

O prefeito reforçou seu compromisso de implementar uma nova cultura de gestão pública, baseada em transparência, respeito ao dinheiro público e trabalho intenso para transformar Aparecida. “Seguiremos os exemplos de Maguito Vilela e Gustavo Mendanha, devolvendo a autoestima e o orgulho à nossa cidade, com ações concretas para beneficiar a população e nossos colaboradores”, concluiu Vilela.