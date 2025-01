Prefeitura de Aparecida interdita ponte na Avenida Toledo

Trecho interditado é próximo ao Cemitério Jardim da Paz sob risco de desabamento

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Segurança Pública, promoveu na noite desta quarta-feira, 15, a interdição da ponte na Avenida Toledo, no trecho entre o Cemitério Jardim da Paz e o Atacadão, devido ao comprometimento estrutural e risco de desmoronamento.

O problema foi causado pelas fortes chuvas recentes, que comprometeram a ponte sobre o Córrego Pipa. Por medida de segurança, o local já está sinalizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTA).

Nesta quinta-feira (16), equipes técnicas da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realizarão uma vistoria detalhada para avaliar os danos e determinar as ações necessárias para a contenção da erosão e recuperação da ponte. A Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito também estará no local para realizar a sinalizar adequada.

Com o tráfego bloqueado no local, motoristas terão de buscar rotas alternativas como as Avenidas São Paulo, Anápolis e Rudá.