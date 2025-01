Vilela e Mabel firmam parceria para beneficiar população dos bairros limítrofes

A primeira ação conjunta será um mutirão de limpeza, programado para o dia 25 de janeiro

Os prefeitos Leandro Vilela, de Aparecida de Goiânia, e Sandro Mabel, de Goiânia, anunciaram na noite desta quarta-feira (15), durante reunião no Paço Municipal de Goiânia, uma parceria entre as duas prefeituras para ações conjuntas que visam melhorar a qualidade de vida da população, especialmente nos bairros localizados na divisa entre os municípios. A reunião contou ainda com a presença do ex-prefeito Gustavo Mendanha.

A primeira ação será um mutirão de limpeza, programado para o dia 25 de janeiro, envolvendo equipes das secretarias das duas gestões. “Hoje estamos aqui ao lado do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, e nosso ex-prefeito Gustavo Mendanha. Esse diálogo reforça a irmandade histórica entre Aparecida e a capital. Juntos, já estamos planejando várias ações para beneficiar a população, começando com o mutirão de limpeza que acontecerá na divisa, na região Leste”, destacou Vilela.

Com 26,6 quilômetros de divisa entre as cidades, os gestores discutiram temas de interesse comum, como transporte público, saúde, educação, segurança e infraestrutura. “Nosso objetivo é facilitar a vida dos cidadãos e promover avanços integrados em todas essas áreas, unindo esforços e recursos para ações que realmente impactem a qualidade de vida da nossa população”, afirmou o prefeito de Aparecida.

Entre as propostas debatidas estão a integração das guardas municipais, melhorias em unidades de saúde e escolas, além de obras de infraestrutura, como a ligação viária entre o Parque das Araras e outras regiões limítrofes. “Pegamos as duas cidades com muitos problemas e dívidas herdadas da gestão anterior. Estamos juntos trabalhando para solucionar essas demandas e começar a realizar novos projetos para beneficiar a população. Focando nessas soluções, traremos benefícios concretos para quem vive nas duas cidades”, enfatizou Mabel.

Outro ponto importante foi a viabilização do anel viário, uma obra estratégica para aliviar o tráfego pesado na BR-153. “Estamos alinhados com o governador Ronaldo Caiado e o ministro dos Transportes para avançar com esse projeto, que é um desejo antigo da nossa região”, acrescentou Sandro Mabel.

Vilela concluiu que a parceria marca o início de uma integração regional que transformará a relação entre as duas cidades, priorizando ações concretas e estruturantes em prol dos moradores. “Com essa união, vamos potencializar esforços para resolver problemas históricos e atender as demandas mais urgentes da população. Essa colaboração é um marco para garantir avanços significativos na qualidade de vida dos moradores de Aparecida, Goiânia e de toda a região metropolitana”, finalizou o prefeito de Aparecida.