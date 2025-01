Vilela determina obra emergencial em ponte interditada na Avenida Toledo

Equipes da Seinfra atuarão no local por uma semana fazendo o aterramento do solo nos pontos em que a pista cedeu

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, acompanhou nesta quinta-feira (16) a interdição total da ponte na Avenida Toledo, que liga o Parque Real a BR-153, próximo ao cemitério Jardim da Paz. A decisão foi tomada pela Defesa Civil devido ao risco iminente de desmoronamento causado pelas fortes chuvas dos últimos dias que comprometeram ainda mais a estrutura da ponte sobre o Córrego Pipa que já estava com transido em meia pista há um mês.

“Com o risco iminente de desmoronamento na Avenida Toledo, tomamos a decisão, em conjunto com as secretarias, de realizar uma intervenção e impedir o tráfego de veículos no local momentaneamente. Neste primeiro momento vamos fazer um trabalho de contenção paliativo e assim que o período chuvoso terminar, iniciamos algo mais definitivo neste trecho”,

A via estava sendo monitorada pelos técnicos da Defesa Civil desde o início do ano e com as intensas chuvas dos últimos dias, foi solicitada a interdição total. Assim como fizemos aqui neste local, estamos monitorando outros pontos considerados críticos pela Defesa Civil em Aparecida e sempre que necessário faremos as intervenções, conforme determinação do prefeito Leandro Vilela”, pontuou também a secretária de Meio Ambiente de Aparecida, Pollyana Borges.

O secretário de Infraestrutura de Aparecida, Alfredo Soubihe avaliou o local e pontuou a situação crítica da encosta da ponte e também do solo pavimentado. “A situação aqui está perigosa, precisamos aterrar as cabeceiras da ponte que está oca embaixo para conseguir segurar a capa asfáltica e o tráfego de veículos.”, explicou o secretário que destacou ainda que as máquinas entram assim que o tempo der uma estiada.

A previsão da Seinfra é de liberar o trânsito no trecho da ponte em até uma semana, depois do início dos serviços. “Estamos focados em resolver o problema de imediato, seguindo a orientação do prefeito Vilela”, disse ainda o secretário de Infraestrutura.

A sinalização da interdição é dos pontos de desvio foram implantados desde a noite desta quarta-feira, 15, pela secretaria executiva de Mobilidade e Trânsito (SMTA). Os motoristas devem utilizar rotas alternativas, como as Avenidas São Paulo, Anápolis e Rudá, conforme o mapa abaixo.

Fotos: Rodrigo Estrela