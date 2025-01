Vilela garante R$ 9,3 milhões junto ao Governo de Goiás, por meio do Detran

Delegado Waldir anuncia recurso para a gestão do novo prefeito de Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, e o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, anunciaram repasse de R$ 9,3 milhões do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás para a Prefeitura de Aparecida. Vilela credita o repasse ao apoio do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, e da primeira-dama Gracinha Caiado, e afirma que será destinado ao pagamento da folha salarial de dezembro, não quitada pela gestão anterior.

Vilela, acompanhado do vice-prefeito João Campos, recepcionou o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, na Cidade Administrativa, onde o anúncio foi feito. “Estamos enfrentando um momento crítico, com uma dívida de mais de R$ 450 milhões deixada pela gestão anterior, mas não vamos deixar os servidores sem resposta. Com a parceria do Governo de Goiás, estamos iniciando a reconstrução de Aparecida com responsabilidade e compromisso”, afirmou o prefeito.

Vilela e Waldir informaram ainda que o município e o Detran-GO trabalharão juntos em iniciativas para melhorar o tráfego em Aparecida. Uma dessas ações inclui o auxílio do orgão estadual na revitalização da sinalização de trânsito. “Vivemos um momento de extrema dificuldade, com mais de R$ 450 milhões em dívidas deixadas pela gestão do ex-prefeito Vilmar Mariano, que saiu sem pagar os servidores, deixando um cenário caótico, uma cidade cheia de buracos, lixo e pendências em toda a administração”, contextualizou o prefeito.

Ele assegurou que, com integração total com o governo estadual e todas as esferas de poder, “vamos recuperar Aparecida, fazendo boas entregas, que é aquilo que a população espera de nós”. Vilela agradeceu a Waldir pela parceria do Governo de Goiás. O prefeito explicou que a verba de R$ 9,3 milhões, oriunda de arrecadação do Detran-GO, é cerca de metade do valor a ser pago aos servidores no próximo dia 21.

Delegado Waldir lembrou que conviveu com Vilela no Detran-GO, onde o hoje prefeito de Aparecida trabalhou como diretor de operações, até o ano passado. Waldir comentou: “O Leandro terá a capacidade de resgatar Aparecida desse buraco, desse caos que ele encontrou. Agindo assim, em unidade de pensamento, ele vai colocar Aparecida como uma das melhores cidades do Brasil para se viver”.

Presentes – Participaram da reunião também o vereador Isaac Martins, representando a Câmara Municipal, e os secretários Carlos Eduardo de Paula (Fazenda), Arthur Braga (Administração), Ozéias Laurentino Júnior (Comunicação), Coronel Marco Aurélio Godinho (Segurança Pública) e Fábio Camargo (Procuradoria-Geral do Município), além do tenente coronel Lucas, da Polícia Militar.