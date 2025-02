Mabel planeja novo aterro sanitário em Goiânia

Prefeito explica que município não pode arcar com custo de R$ 12 milhões mensais para aterro privado e que em um ano espera resolver o problema do depósito definitivamente

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, disse hoje que planeja construir novo aterro sanitário, em área ao lado do atual, na região noroeste de Goiânia. Mabel descartou a possibilidade de a prefeitura arcar com o custo mensal de R$ 12 milhões para fazer a deposição em aterros privados em cidades vizinhas e disse que tem condições de resolver o problema em um ano. Ele falou sobre o assunto durante a abertura da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. A questão do aterro já foi tratada com representantes do Ministério Público (MP) estadual e com a titular da Secretaria de Estado de de Meio Ambiente.

“A definição é que o município não tem condição de pagar mais 12 milhões de reais para manter aterro fora. Eu não tenho condição de pagar isso daí. Ontem expliquei para a nossa secretária do Meio Ambiente estadual”, afirmou o prefeito, acrescentando que está buscando uma forma de continuar usando o atual aterro sanitário até o novo ficar pronto. “Eu quero fazer um aterro novo ao lado daquele aterro, uma estrutura equilibrada. O atual custa muito caro, é muito inoperante, os caminhões têm dificuldade para subir. É melhor eu pegar R$ 12 milhões (que seriam destinados a um aterro privado) e colocar nesse aterro, novo, bacana”, justificou o prefeito.

Depois que a estrutura estiver pronta, a intenção é requalificar o atual aterro e dar destino aos resíduos. “O que não dá é pegar R$ 12 milhões e sair jogando em aterro de terceiro e continuar com esse problema aqui dentro da cidade”, pontuou o prefeito. Ele espera sensibilizar a Semad para o assunto. “Cheguei ao ponto de falar para a secretária que eu não tenho dinheiro para isso e que antes foi dado prazo de 20 anos, mas bem na minha vez, logo quando eu estou entrando, preciso de um prazo. Eu vou arrumar o novo aterro em um ano”, assegurou.

Maternidades

O prefeito também falou sobre os valores repassados à Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc-UFG), que administra três maternidades públicas municipais. Ele assegurou que redução será feita e já foi acertada com a diretoria da instituição. “Já foi acordado, mas, se não concordarem, nós vamos tirar a Fundahc, porque esse custo a cidade não pode pagar, não tem justificativa”, explicou, anunciando que será feita uma auditoria nos repasses anteriores.

“Temos de ter muito cuidado com o dinheiro público”, destacou o prefeito, lembrando que o centro cirúrgico da Maternidade Dona Iris trabalha com 83% de ociosidade e os valores dos procedimentos superam os da iniciativa privada. “Estamos pagando um parto a R$ 25 mil e no Órion eu faço 5 partos com esse valor”, comparou o prefeito.

Balanço

Mabel também apresentou um balanço dos primeiros 30 dias de sua gestão aos vereadores. Ele lembrou que assumiu a prefeitura com cerca de R$ 4 bilhões em dívidas, dos quais R$ 800 milhões só na saúde. “Estamos colocando as contas da nossa gestão em dia, pagando em dia. Só para os médicos pagamos duas vezes (dezembro e janeiro). Estamos fazendo corte para todo lado para conseguir manter a folha. A saúde tem melhorado, nós estamos conseguindo abrir um serviço pediátrico 24 horas em todas as unidades”, pontuou. Ontem foi autorizada uma compra emergencial de remédios e insumos para não deixar faltar nas unidades de saúde. Na educação, o prefeito computou que já foram criadas 6 mil vagas. “Essas coisas nós vamos corrigir, porque a dificuldade financeira é muito grande”, reconheceu.

O presidente da Câmara, Romário Policarpo, acredita que a relação com o Executivo será harmoniosa. “A minha relação com o prefeito Sandro Mabel é de amizade. Vivemos juntos essa campanha desde o início. Foi o projeto em que o meu partido confiou, foi o projeto em que eu pessoalmente confiei. Então, da minha parte, pelo menos, será uma relação harmoniosa, porque eu acredito que o projeto que ele tem para Goiânia é aquele que colocará a cidade nos trilhos”, disse.

Líder do prefeito na Câmara, o vereador Igor Franco disse acreditar que Sandro Mabel vai fazer melhor a gestão da história de Goiânia. “As entregas que estão sendo feitas nesses 30 primeiros dias de mandato já são históricas”, reconheceu o vereador, citando a redução no déficit da educação infantil e os atendimentos pediátricos de emergência. “Até o mês de abril, todas as lâmpadas das ruas de Goiânia serão de LED, vamos começar agora o trabalho para trocar mil lâmpadas por dia. A relação aqui será a melhor possível e o vereador nunca teve um tratamento tão bom de tantas entregas e de tanto prestígio quanto os dessa gestão que produz”, concluiu.

Falando em nome da oposição, a vereadora Kátia Maria afirmou que é preciso reestruturar as políticas de Goiânia, chamando a atenção para as partes ambiental e de saúde. “Temos também a questão da limpeza da cidade, que nós queremos acompanhar, porque de verdade nós precisamos ter Goiânia limpa, mas sem sobrepor os recursos da prefeitura”, propôs.

Fotos: Alex Malheiros