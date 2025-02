Saúde realiza mutirão de consultas para 1.500 pessoas no Hospital de Olhos

A partir das 8h, serão feitos em três locais, simultaneamente, consultas, ultrassonografias e outros atendimentos, todos já previamente agendados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

A Prefeitura de Aparecida, via Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza amanhã, sábado, 15 de fevereiro, o primeiro Mutirão de Consultas Especializadas de 2025. A partir das 8h, mais de 1.500 pessoas vão passar por atendimentos médicos no Hospital de Olhos Aparecida, na Avenida Dom Abel Ribeiro, no Centro, no Ambulatório Multiprofissional de Aparecida de Goiânia (Amag), situado na Avenida Barão do Rio Branco, quadra 34, lotes 9 e 10, no Jardim Nova Era, e no Centro de Especialidades Municipal (CEM), localizado na Avenida C, quadra 15, entre as ruas C-8, C-22 e Avenida C-6, no Jardim Boa Esperança.

Todas as consultas já foram agendadas pela SMS seguindo a fila de espera da Central de Regulação. Serão 1000 consultas oftalmológicas no Hospital de Olhos, e 250 atendimentos no Amag nas especialidades de Cardiologia, Neuropediatria, Ortopedia e Neurologia, além de testes da linguinha na área de Fonoaudiologia. No CEM serão 310 consultas de Neurologia, Otorrinolaringologia, Cardiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Obstetrícia de Alto Risco e Dermatologia. Lá também serão feitas 60 ultrassonografias, sendo 30 obstétricas e 30 endovaginais, bem como testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (IST’s).

O secretário de Saúde Alessandro Magalhães informa que a SMS planeja fazer esses mutirões mensalmente ao longo do ano inteiro, e acrescenta: “É uma determinação do prefeito Vilela para que cuidemos da melhor forma possível das pessoas. Nesse sentido, esses eventos são muito positivos para a rede e para a população pois reduzem filas de espera, agilizam fluxos e dão mais segurança para pacientes e profissionais. ”