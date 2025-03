Vilela faz parceria com a PF para capturar foragidos da Justiça

Centro de Inteligência Tecnológica de Aparecida será utilizado pela PF

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela e o vice, João Campos, receberam na manhã desta quarta-feira, 26, a superintendente regional da Polícia Federal em Goiás, Marcela Rodrigues De Siqueira, e sua equipe técnica em seu gabinete na Cidade Administrativa Maguito Vilela. O gestor estava acompanhado do secretário de Segurança Pública, coronel Marco Aurélio Godinho e do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), inspetor Sobral. O encontro resultou em avanços significativos para a segurança pública do município, incluindo o compartilhamento de um banco de dados para identificação de suspeitos ou com mandados de justiça em aberto.

Além deste tema central, o prefeito e a superintendente da PF pontuaram as estratégias conjuntas e ações coordenadas que podem ser executadas em parceria entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais.

“Estamos consolidando parcerias estratégicas para fortalecer a segurança em nossa cidade. O acesso a esse banco de dados por nossas câmeras de videomonitoramento e a atuação integrada são fundamentais no combate à criminalidade”, destacou o prefeito Leandro Vilela, que estava acompanhado ainda do vereador Isaac Martins e dos secretários coronel Eder Fernandes (SMTA), Pollyana Borges (Meio Ambiente) e Hans Miller (Chefe de Gabinete).

Os agentes da Polícia Federal e a superintendente Marcela acompanharam ainda o prefeito e o vice-prefeito João Campos, em uma visita ao Centro de Inteligência Tecnológica (CIT) de Aparecida. O CIT monitora todas as mais de 3 mil câmeras de videomonitoramento instaladas nas ruas da cidade e também em órgãos públicos. Na ocasião, Vilela explicou que reativou o Grupo de Gestão Integrada do Município, que é composto por membros de todas as forças de segurança, trânsito e saúde da cidade, agindo de forma coordenada no enfrentamento ao crime.

“Na semana passada recebi a equipe de Aparecida em meu gabinete, e hoje tivemos a oportunidade de conhecer de perto o trabalho na área da segurança pública no município, principalmente a atuação do GGIM, que se destaca pela integração de diferentes instituições no CIT. A troca de informações, o uso de tecnologias avançadas e a cooperação entre as forças de segurança são essenciais para uma atuação mais eficiente na prevenção e elucidação de crimes”, afirmou a superintendente Marcela Rodrigues.

O CIT, referência nacional em monitoramento, integra o Programa Cidade Inteligente e Olhos de Águia, operando com duas centrais de videomonitoramento e um moderno Data Center. Essa estrutura armazena dados da prefeitura e contribui diretamente para a segurança pública e o atendimento à população.

Vilela pontuou ainda que a segurança da população de Aparecida é uma das suas prioridades como gestor municipal. “Desde o início de minha campanha tenho destacado meu compromisso com a segurança pública, consolidando a cooperação entre instituições, fazendo parcerias importantes com o Estado e com o Governo Federal para proteger a população de Aparecida. A reativação do GGIM logo nos primeiros meses e essas parcerias importantes que estamos firmando serão os pilares na garantia de uma cidade mais segura para todos”, concluiu.