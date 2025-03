Goiás é o terceiro estado do país que mais gera empregos

Nos últimos 12 meses, Goiás acumulou a criação de 56.240 empregos formais, o que representa uma expansão de 3,67%

Em janeiro deste ano, Goiás criou 14.195 novos postos de trabalho, um reflexo de 94.858 admissões e 80.663 desligamentos no mês, totalizando 1.589.288 empregos formais, conforme dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). As informações foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e validados pelo Instituto Mauro Borges (IMB).

O aumento (0,90%) no número de contratações formais no estado foi o terceiro melhor resultado do país. Goiás também superou o crescimento médio nacional, que foi de 0,29% no mesmo período. O setor de serviços liderou com o melhor saldo de contratações, gerando 6.882 novas vagas, seguido pela agropecuária (3.113), construção (2.570) e indústria (1.868).

Em contrapartida, o comércio foi o único setor a registrar redução, com a diminuição de 238 vagas de trabalho.

“Os dados do Novo Caged revelam a efetividade das políticas públicas implementadas pela gestão de direcionamento dos goianos para melhores oportunidades de emprego”, salienta o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Nos últimos 12 meses, Goiás acumulou a criação de 56.240 empregos formais, o que representa uma expansão de 3,67% na variação interanual. Esse desempenho foi 0,21 p.p. superior à média regional, de 3,45%, e 0,06 p.p. acima do crescimento médio nacional, que atingiu 3,61% no mesmo intervalo.

Fotos: SGG