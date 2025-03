Prefeitura de Aparecida volta a pagar salário dentro do mês trabalhado

Sob a liderança do prefeito Leandro Vilela, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia voltou a pagar o salário dentro do mês trabalhado, como ocorreu durante os mandatos dos ex-prefeitos Maguito Vilela e Gustavo Mendanha.

O salário de fevereiro foi creditado na conta dos servidores municipais nesta quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28. A folha de janeiro também foi paga em dia.

“Nós estamos passando aqui para informar a todos os servidores da Prefeitura de Aparecida que, conforme compromisso feito, neste mês de fevereiro estamos efetuando o pagamento dentro do mês trabalhado. A partir de hoje, dia 28, os salários serão creditados conforme o combinado. É assim, com seriedade, transparência e austeridade, que valorizamos os recursos públicos e honramos nossos servidores”, afirmou o gestor.

Além do pagamento dentro do mês, a atual gestão está quitando o salário de dezembro deixado em atraso pela administração anterior, com duas parcelas já pagas em janeiro e fevereiro. A terceira está programada para o dia 21 de março.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais, a Prefeitura de Aparecida tem até o quinto dia útil para quitar a folha salarial do mês trabalhado. Mas desde Maguito Vilela, virou tradição antecipar e pagar a folha dentro do mês trabalhado.

Porém, em dezembro de 2024, o ex-prefeito Vilmarzinho não pagou o salário de dezembro e deixou a bomba no colo de Vilela. Além do salário em atraso, Vilmarzinho deixou R$ 500 milhões em dívidas e apenas R$ 9 milhões em caixa.