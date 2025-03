Vilela assina PPP para modernizar a iluminação pública de Aparecida

Prefeito de Aparecida assinou contrato de parceria público-privada para modernizar e gerir toda a iluminação da cidade, que terá 100% das ruas iluminadas com LED

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, assinou na quinta (27), um contrato de Parceria Público-Privada (PPP) com o Consórcio Luz Pública Aparecida para modernizar, operar e dar manutenção na infraestrutura da iluminação pública da cidade. O trabalho começa já neste mês de março, com a troca de todas as lâmpadas fluorescentes e incandescentes por luminárias de LED, que são mais duráveis, econômicas e eficientes.

A previsão é que até o fim do ano sejam implantadas luminárias de LED em 60 mil pontos de iluminação na rede pública de Aparecida. Durante o contrato de 24 anos, Aparecida pode chegar a 73 mil pontos de Led, sem acréscimo no valor do contrato.

O investimento é de R$ 160 milhões e ao longo do contrato pode chegar ao valor total de R$ 581 milhões.

Ao lado do vice-prefeito João Campos; do ex-prefeito Gustavo Mendanha; do assessor especial do governador Ronaldo Caiado, Euler Morais, que representou o vice-governador Daniel Vilela; e do secretário de Desenvolvimento Urbano, Wagner Siqueira, o prefeito Vilela ressaltou os benefícios da PPP. Ele explicou que, quando comparadas a lâmpadas fluorescentes e incandescentes, as luminárias de LED consomem até 75% menos energia, proporcionando economia superior a 60% nos gastos com eletricidade.

“A iluminação de Aparecida será a melhor do estado de Goiás. Com LEDs em toda a cidade e com o sistema automatizado de monitoramento das luminárias, daremos um grande salto em qualidade de vida e segurança para todos os 600 mil habitantes da nossa cidade, que é maior do que seis capitais brasileiras”, assegurou o prefeito Vilela. Ele recebeu do presidente da Câmara Municipal de Aparecida, Gilsão Meu Povo, o reconhecimento por colocar em prática a PPP da iluminação pública, um projeto gestado no município há vários anos. “O povo aparecidense está feliz com essa ação da prefeitura que iluminará toda a cidade”.

Conforme o contrato, o serviço deve ser feito com equipamentos de qualidade e resistência comprovados. Entre os recursos das luminárias de LED, além de um maior fluxo luminoso e de uma reprodução mais fiel das cores (aumentando o conforto visual), está a possibilidade de aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação, conforme a necessidade, além de ter a capacidade de no futuro, aumentar a transmissão de dados e imagens (Wi-fi). As luminárias de LED funcionarão no tom branco neutro, a uma temperatura de cor de 4 mil graus Kelvin.

Monitoramento da situação em tempo real

Esse controle será feito através de um software que vai monitorar em tempo real a situação da iluminação pública em Aparecida, apontando, se houver, possíveis falhas nas luminárias, para que o problema seja corrigido rapidamente. Através de um aplicativo de celular, qualquer morador poderá entrar em contato, por exemplo, para informar o mau funcionamento de uma luminária. Foi o que confirmou o representante do Consórcio Luz Pública Aparecida, Renato Rosset. Ele ressaltou:

“Aparecida poderá inovar mais uma vez com a implantação, no futuro, de um sistema revolucionário de segurança pública capaz de transmitir os dados da iluminação pública para que a Prefeitura tenha controle do trânsito, da movimentação na cidade e até de pessoas desaparecidas”, argumentou o executivo.

O secretário Wagner Siqueira, pontuou que “toda a atual estrutura da iluminação pública será substituída, garantindo eficiência, segurança energética e melhor qualidade de vida para os moradores. Isso permitirá que recursos antes destinados ao sistema antigo sejam revertidos a outras áreas prioritárias, como saúde e educação”.

Entre as vantagens destaque-se a iluminação especial nos principais monumentos históricos da cidade, como a Praça da Matriz, além da tradicional iluminação de Natal, que ganhará novos arranjos e formatos.

Através da PPP, a cidade contará também com iluminação temática condizente com campanhas de conscientização para valorização da saúde e da vida. Entre elas estão o Janeiro Branco, o Maio Amarelo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que serão lembrados em pontos da cidade de grande fluxo de pessoas.

A assinatura do contrato da PPP foi prestigiada por autoridades do Poder Executivo e Legislativo e do setor produtivo. Este último, foi representado pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Max Coelho. O presidente da Câmara Municipal, Gilsão Meu Povo, compareceu com todos os vereadores, num gesto de apoio à gestão de Vilela. O prefeito foi acompanhado também por toda a equipe do seu secretariad