Novos procuradores do Estado de Goiás tomam posse na PGE nesta quinta

Vinte novos procuradores do Estado de Goiás serão empossados nesta quinta-feira (06/03) pelo governador Ronaldo Caiado e pelo procurador-geral do Estado, Rafael Arruda, às 17 horas, no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

A solenidade marca as primeiras nomeações de uma lista com 38 aprovados no 15º Concurso Público da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO).

A chegada dos procuradores, de acordo com o procurador-geral, fortalecerá ainda mais a atuação da PGE. Ele acrescenta que os novos colegas contribuirão enormemente na árdua missão de transformar a vontade administrativa em políticas públicas.

“Vale lembrar que, ao defender o Estado de Goiás, os procuradores defendem toda a sociedade goiana e garantem, de forma eficiente, os direitos de todos os cidadãos”, ressalta Arruda.

Concurso para procuradores do Estado de Goiás

O 15º Concurso Público da PGE-GO foi conduzido pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e recebeu 4.842 inscritos. Foram aprovados 38 candidatos, que passaram por quatro etapas: prova objetiva, discursiva, oral e de títulos. Após a posse, eles participarão de um período de ambientação e de um curso de formação.

O prazo de validade do certame é de dois anos, a contar da publicação do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério do Conselho de Procuradores da PGE.

PGE-GO

Com 60 anos de história, celebrados em novembro de 2024, a PGE-GO é o escritório de advocacia da Administração Pública Estadual, exercendo função essencial à Justiça.

Os procuradores do Estado têm a missão de prestar consultoria e assessoria jurídica a todos os órgãos da administração, seja direta ou indireta, além de representar o Estado de Goiás em processos judiciais.

Antes que qualquer projeto do Governo se torne realidade, ele passa pela análise da PGE, que confere respaldo jurídico às políticas públicas, assegurando legalidade, transparência e a boa aplicação dos recursos.