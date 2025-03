Circuito das Mulheres Aparecida 2025 acontece neste domingo, 9 de março

Além da corrida e caminhada, as mulheres terão acesso a diversas ações de saúde e assistência social

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, realiza neste domingo (9) o Circuito das Mulheres Aparecida 2025.

A iniciativa é realizada com total apoio da iniciativa privada. Aparecida Shopping, Hanker Live, Rennova, Cinq Construtora, Banco Sicoob, Morena Rosa, Unimed, Avodah Optical, Hospital de Olhos de Aparecida e Aciag Mulher apoiam o Circuito das Mulheres 2025.

A primeira-dama de Aparecida, Lana Bezerra, que coordena o Circuito, ao lado da secretária das Mulheres, Carol Araújo, ressalta a importância do apoio da iniciativa privada na realização do circuito. “Graças a esse suporte, conseguimos promover um evento significativo para as mulheres de Aparecida, unindo esporte, bem-estar e solidariedade por meio da arrecadação de alimentos para quem mais precisa.”

O evento é uma forma de homenagear as mulheres de Aparecida, reforçando o compromisso da gestão Vilela em promover o bem-estar, a valorização e o protagonismo feminino.

“Desde a nossa campanha reforcei que as mulheres receberiam atenção especial em minha gestão, por isso este não será apenas um evento esportivo, mas uma ação de valorização e cuidado com as mulheres da nossa cidade. Além da corrida, oferecemos serviços essenciais de saúde e assistência, reforçando nosso compromisso com políticas públicas que realmente fazem a diferença na vida das mulheres”, afirmou Vilela.

A Circuito é aberta a todas que desejam participar, com concentração às 7h30 no estacionamento do Aparecida Shopping. As participantes da estão doando cada um 5 quilos de alimento não perecível ou um agasalho. Os itens arrecadados serão destinados a Secretaria de Assistência Social que encaminhará a famílias em situação de vulnerabilidade. As 800 primeiras inscritas receberão o kit completo com viseira, mochila, garrafinha, camiseta e número de identificação.

A corrida terá um percurso de 5 km, passando por pontos importantes da cidade como Praça Matriz, Avenida Furnas, Parque Lafaiete Campos, Cidade Administrativa Maguito Vilela, Aciag, Parque da Família e no Aparecida Shopping.

Assistência Social e Saúde promovem atendimento as mulheres durante o Circuito

Além da corrida, o evento contará com diversos serviços gratuitos para as mulheres. A Secretaria Municipal de Saúde oferecerá exames de mamografia e testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. O Ônibus Lilás estará no local, disponibilizando suporte psicológico e assistência social para mulheres em situação de violência.

A secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, também organizou uma série de atividades para a inclusão das mulheres. O ônibus itinerante da Assistência Social também participará, realizando cadastramento e atualização do CadÚnico, garantindo o acesso a programas sociais. Para incentivar o bem-estar das participantes, haverá aulas de zumba e um DJ ao vivo, animará a manhã.

A primeira-dama Lana Bezerra destaca que o evento vai além da corrida: “É uma homenagem às mulheres e um incentivo ao autocuidado e à solidariedade.”

Já a secretária Carolina Araújo reforça o compromisso da gestão Vilela com políticas voltadas ao público feminino. “Queremos as mulheres ocupando as ruas com segurança e valorização.”