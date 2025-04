Aparecida antecipa e inicia vacinação contra a gripe nesta segunda, 31

A imunização é destinada aos grupos prioritários e será feita ao longo do ano em 37 salas de vacinas espalhadas por toda a cidade

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, via Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia, na próxima segunda-feira, 31 de março, a partir das 7h30, a vacinação contra a influenza (Gripe) na cidade. Também serão realizados dois “Dias D” para convocar toda a população elegível para a vacinação nos próximos 12 de abril e 10 de maio.

Como a partir deste ano a vacina contra a influenza (Gripe) foi incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de seis meses até menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e idosos a partir dos 60 anos, a imunização dessa população será realizada o ano inteiro e não mais somente em campanhas sazonais.

As pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (listados abaixo) podem ser vacinadas mediante a apresentação de documentos pessoais e comprovatórios da condição que as enquadre nos grupos.

Quem pode ser vacinado

* Idosos (acima de 60 anos)

* Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)

* Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

* Trabalhadores da saúde (com comprovante de trabalho)

* Trabalhadores da Educação (com comprovante de trabalho)

* Pessoas com comorbidades: doenças respiratórias; cardíacas; renais, hepáticas, neurológicas crônicas, diabetes, transplantados, portadores de trissomias, imunossupressão e obesidade grau III – (com laudo médico ou receita para comprovação)

* Pessoas com deficiência permanente

* Trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário, passageiro urbano e de longos percurso (com comprovante de trabalho)

* Profissionais das Forças Armadas (com comprovante de trabalho)

* Funcionários do Sistema da População privada de liberdade (com comprovante de trabalho)

* Profissionais das forças de segurança e salvamento (com comprovante de trabalho)

* Caminhoneiros (com comprovante de trabalho)

* População em situação de rua

* Povos indígenas

* População privada de liberdade acima de 18 anos de idade

* Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas

Em todos os postos, os imunizantes contra a influenza trivalente( H1N1, H3N2 e B) poderão ser aplicados juntamente com outros necessárias para a atualização vacinal de cada pessoa. A meta da SMS é vacinar 90% de cada grupo elegível.

Postos de vacinação

A vacinação nas UBS´s funciona de segunda a sexta das 7h30 às 16h30. Na Central de Imunização funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, e, aos sábados, das 7h30 às 13h. Os postos de imunização não funcionam em feriados e pontos facultativos.

Confira os locais:

1. Ubs Andrade Reis

2. Ubs Bairro Cardoso

3. ⁠Ubs Bairro Ilda

4. ⁠Ubs Colina Azul

5. ⁠Ubs Cruzeiro do Sul

6. ⁠Ubs Independência Mansões

7. ⁠Ubs Jd Florença

8. ⁠Ubs Jd Rivieira

9. ⁠Ubs Jd Tirandentes

10. ⁠Ubs Mansões Paraíso

11. ⁠Ubs Papillon Park

12. ⁠Ubs Pontal Sul 2

13. ⁠Ubs Veiga Jardim

14. ⁠Ubs Alto Paraíso

15. ⁠Ubs Anhambi

16. ⁠Ubs Bairro Independência

17. ⁠Ubs Bandeirantes

18. ⁠Ubs Boa Esperança

19. ⁠Ubs Buriti Sereno

20. ⁠Ubs Campos Eliseos

21. ⁠Ubs Caraíbas

22. ⁠Ubs Garavelo Park

23. ⁠Ubs Jd dos Ipês

24. ⁠Madre Germana

25. ⁠Ubs Delfiore

26. ⁠Ubs Cândido de Queiroz

27. ⁠Ubs Expansul

28. ⁠Ubs Jd Bela Vista

29. ⁠Ubs Jd dos Buritis

30. ⁠Ubs Jd Olímpico

31. ⁠Ubs Jd Paraíso

32. ⁠Ubs Parque Trindade

33. ⁠Ubs Rosa dos Ventos

34. ⁠Ubs Santa Luzia

35. ⁠Ubs Santo André

36. ⁠Ubs São Pedro37. Central de Imunização

Vacinação em abrigos, CMEI’s e para população de rua

Neste sábado, 29 de março, antes da abertura dos trabalhos por toda a cidade, equipes da coordenação de Imunização da SMS vão vacinar os pacientes internados em oito abrigos de idosos da cidade.

Já na semana que vem, na terça-feira, 1º de abril, até o próximo 7 de maio, as equipes vacinarão as crianças de 33 CMEI’s do município seguindo um cronograma já definido.

Na próxima semana será iniciada também, por toda a cidade, a vacinação das pessoas que vivem em situação de rua.

Serviço

* Assunto: Início da vacinação contra a influenza (Gripe) em Aparecida de Goiânia

* Data: Amanhã, sábado, 29 de março, nos abrigos, e a partir de segunda-feira, 31, em toda a cidade

* Horário: A partir das 7h30

* Local: Em abrigos, em 37 salas de vacinas, em 33 CMEIs e para a população que vive nas ruas da cidade