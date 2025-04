Vilela e Ministro Padilha alinham investimentos

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, e o secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, estiveram em Brasília, onde se reuniram com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar de novos investimentos para a rede pública municipal. A agenda foi articulada com apoio de Olavo Noleto, Secretário Executivo do Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social e interlocutor da cidade junto ao governo federal.

Durante o encontro, os gestores apresentaram os pleitos estratégicos para a expansão e qualificação da saúde em Aparecida. Entre as solicitações estão o custeio da Maternidade Municipal, a habilitação dos serviços de alta complexidade ofertados no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) e a ampliação de recursos para atenção básica.

“Foi uma reunião produtiva e muito importante para o futuro da nossa rede pública de saúde. Apresentamos demandas concretas e saímos confiantes de que teremos avanços importantes. Tenho certeza de que esse diálogo trará bons frutos para o povo aparecidense”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.

O secretário Alessandro Magalhães destacou que o ministro sinalizou positivamente para os pleitos e viabilizará uma visita a Aparecida.“Viemos apresentar os pleitos prioritários da saúde de Aparecida. São pautas que impactam diretamente a qualidade do atendimento à população. O ministro sinalizou positivamente e ficou de agendar uma visita ao hospital para conhecer de perto a estrutura e os serviços que oferecemos”, explicou.

Durante o encontro, o prefeito também agradeceu ao ministro Padilha pela contribuição histórica com a saúde de Aparecida. Foi em sua gestão anterior no Ministério da Saúde que foram autorizados os recursos para a construção do HMAP. A unidade foi construída na gestão do ex-prefeito Maguito Vilela e colocada em funcionamento na administração seguinte, de Gustavo Mendanha.

Hoje, o HMAP é o segundo maior hospital público do país sob gestão municipal e é administrado pela organização social Albert Einstein, sendo referência em atendimentos de média e alta complexidade em Goiás e na Região Centro-Sul do estado.

No último sábado (12), o hospital inaugurou uma nova ala de hemodinâmica, ampliando a capacidade de atendimento em doenças cardiovasculares. Além disso, a UTI do HMAP recebeu o Selo Top Performer 2025, certificação nacional que reconhece a excelência na gestão e qualidade assistencial. A unidade foi o único hospital municipal do Centro-Oeste a receber o reconhecimento neste ano.