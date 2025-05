Aparecida inicia vacinação para adultos em terminais do transporte coletivo

Serão ofertadas vacinas do calendário adulto e contra a influenza (gripe) para os grupos prioritários

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta quinta-feira, 15 de maio, um cronograma especial de vacinação diante do aumento dos casos e das internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) no município e em todo o Estado. A ação é voltada principalmente aos grupos de risco.

Em parceria com a Central de Imunização e a Rede de Frio da SMS, serão aplicadas vacinas do calendário adulto nos principais terminais de transporte coletivo da cidade, além de praças e parques. A estratégia visa facilitar o acesso da população à imunização, principalmente dos usuários do transporte público, contribuindo para a contenção do avanço das síndromes respiratórias.

“As vacinas salvam vidas e são uma ferramenta essencial para proteger a saúde da nossa população. Por isso, estamos levando a imunização para onde as pessoas estão, garantindo mais acesso, comodidade e cuidado com quem mais precisa”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.

As ações terão início neste 15 de maio e seguirão até o próximo dia 23, sempre no horário das 17h às 21h. Confira abaixo as datas, locais e horários da vacinação:

Cronograma de Vacinação Terminais de Transporte Coletivo, Parques e Praças

• 15/05 (quinta-feira): Terminal Cruzeiro / Parque da Família • 16/05 (sexta-feira): Terminal Cruzeiro / Parque Lafaiete • 19/05 (segunda-feira): Terminal Garavelo / Parque da Criança • 20/05 (terça-feira): Terminal Garavelo / Terminal Vila Brasília • 21/05 (quarta-feira): Terminal Vila Brasília / Terminal Veiga Jardim • 22/05 (quinta-feira): Terminal Veiga Jardim / Terminal Cruzeiro • 23/05 (sexta-feira): Terminal Cruzeiro / Terminal Garavelo

Vacinação infantil nas UBSs e na Central

A SMS reforça a importância da vacinação de toda a comunidade e, especialmente neste momento, da imunização contra a gripe para os grupos prioritários: idosos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde e educação. As crianças seguem sendo vacinadas normalmente nas Unidades Básicas de Saúde e na Central de Imunização.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, o cartão de vacinação.

Serviço

Assunto: Vacinação contra a gripe e vacinas do calendário adulto para grupos prioritários

Data: 15 a 23 de maio de 2025

Horário: Das 17h às 21h

Local de hoje: Terminal Cruzeiro, avenida São Joao, setor Cruzeiro do Sul