Aparecida promove Feira da Rede de Atenção Psicossocial nesta 5ª feira

Nesta quinta-feira, 15 de maio, a Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Coordenação de Saúde Mental, promove a Feira da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). O evento acontecerá a partir das 8h30, na Praça da Família, em frente ao Aparecida Shopping.

A feira é um espaço aberto à população, que visa promover a arte, cultura e convivência comunitária, além de ampliar o debate sobre a importância do cuidado em liberdade e da luta antimanicomial. A proposta é fortalecer o compromisso com uma atenção psicossocial mais humanizada, inclusiva e baseada nos direitos humanos.

A iniciativa integra o calendário de ações do mês de maio, dedicado à Luta Antimanicomial, e destaca o papel essencial da RAPS na promoção da autonomia, dignidade e inclusão social das pessoas em sofrimento psíquico. Durante a feira, diversas unidades e serviços da RAPS estarão presentes com exposições, oficinas, orientações e atividades interativas. Confira as atrações:

Atividades e participações

Consultório na Rua

A equipe promoverá a atividade “Liberdade Corporal”, conduzida pelo professor de educação física. A ação tem como objetivo incentivar a expressão corporal individual, reafirmando o direito de cada pessoa ao controle e autonomia sobre seu corpo. A dinâmica abordará temas como consentimento, mobilidade, direitos sexuais e reprodutivos, identidade e expressão de gênero, reforçando o respeito às diversidades.

Núcleo de Cuidados em Saúde Mental

O Núcleo estará presente com um estande informativo sobre os serviços ofertados, incluindo os diferentes tipos de atendimento, horários de funcionamento, formas de acolhimento e acompanhamento em saúde mental, entre outras informações úteis à comunidade.

CAPSI – Alegria (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil)

O espaço apresentará uma exposição de trabalhos manuais realizados por crianças e adolescentes, como bijuterias, peças em crochê, telas de pintura, esculturas com massinha de modelar, bonecas de pano, e esculturas em papelão. Além disso, haverá uma mostra de doces artesanais, como brigadeiros e beijinhos, produzidos em oficinas terapêuticas.

CAPS AD III Infantojuvenil – Era Uma Vez

A equipe apresentará uma exposição gastronômica com alimentos preparados em conjunto com os usuários, como bolos, brigadeiros e beijinhos, pipoca (doce e salgada) e batata chips artesanal.

CAPS III Bem Me Quer

Estará em exposição uma diversidade de trabalhos manuais, incluindo telas de pintura, itens de crochê (Tapetes, sapatinhos de bebê, caminhos de mesa e etc.), desenhos e artesanatos produzidos em grupos terapêuticos e peças produzidas em tear manual, em parceria com a tecelagem Aurora.

CAPS AD III Criarte Vida

A unidade realizará um bazar solidário com roupas e acessórios doados por familiares de usuários, profissionais da saúde e membros da comunidade. A ação visa promover a sustentabilidade, o reaproveitamento e a integração comunitária, além de contribuir com a geração de renda para os participantes.

Além das atividades e exposições, todas as unidades participantes estarão disponíveis para orientar a população sobre os serviços ofertados, público atendido, formas de acesso, funcionamento das unidades, e esclarecimentos gerais sobre a Rede de Atenção Psicossocial do município.