Prefeitura apoia Cozinha Industrial do Lions Clube em Aparecida

Unidade será implantada no Jardim Riviera e vai oferecer refeições e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, com apoio da gestão municipal

O vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, João Campos, representando o prefeito Leandro Vilela, participou nesta quarta-feira, 14, da solenidade de lançamento da pedra fundamental da Cozinha Industrial do Lions Clube. A unidade será construída no Centro de Apoio ao Idoso, no Jardim Riviera, com o objetivo de ampliar o atendimento social e garantir segurança alimentar a famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa integra um projeto de responsabilidade social promovido pelo Lions Clube International, com foco no fortalecimento da segurança alimentar e no atendimento a pessoas em situação de risco social. A Cozinha Industrial será instalada na Unidade de Apoio ao Idoso (UAI) Maria Luísa Barros de Paula, espaço mantido pela Fundação Internacional de Lions Clube.

Durante a solenidade, João Campos destacou a importância da parceria entre o poder público e entidades da sociedade civil para promover inclusão e acolhimento. “A Prefeitura é parceira de todas as iniciativas que visam melhorar a vida da nossa população, especialmente das pessoas que mais precisam. A Cozinha Industrial será um espaço de dignidade, acolhimento e oportunidade para muitas famílias. É uma honra participar desse momento ao lado do Lions Clube, uma entidade com atuação reconhecida mundialmente”, afirmou o vice-prefeito.

O evento contou com a presença do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Aparecida (Codêgo), Francisco Júnior; do presidente internacional do Lions Clube, Fabrício Oliveira; lideranças leonísticas do Distrito LB-2 e do DMLB; representantes dos Lions Clubes de Aparecida de Goiânia, Goiânia Sul e Goiânia Marista; além de autoridades municipais e lideranças comunitárias.

A cerimônia foi marcada por atos simbólicos como o plantio de uma muda de ipê rosa no pátio da UAI, o descerramento da placa comemorativa da pedra fundamental e a colocação de uma cápsula do tempo com objetos que marcam o tempo presente e a ata da solenidade, representando o marco inicial da obra.

Com sede no Setor Sul, em Goiânia, e filial no Jardim Riviera, em Aparecida, o Lions Clube de Goiânia-Marista realiza atendimento gratuito e diário a cerca de 150 idosos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. As atividades desenvolvidas contribuem para um envelhecimento mais ativo, saudável e com qualidade de vida.