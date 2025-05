Em Aparecida temperatura registra 17 graus, e cai no resto do país 

Previsão do tempo: uma forte massa de ar polar começou a avançar pelo Brasil na terça-feira (27). A frente fria já provoca intensa onda de frio que deve atingir diversas regiões do país até o início de junho. A frente fria, precedida por temporais no Sul, marca a chegada do evento climático mais rigoroso do ano até agora.

Em Aparecida de Goiânia a temperatura deve registrar mínima de 15 graus na próxima sexta-feira (30), oscilando entre 17 graus e 18 graus, no decorrer da próxima semana.

Panorama regional das temperaturas

Confira a previsão de temperaturas mínimas e máximas em municípios representativos de cada região do estado:

Porangatu (Norte) : entre 21 °C e 33 °C

: entre 21 °C e 33 °C Aruanã (Oeste) : entre 18 °C e 33 °C

: entre 18 °C e 33 °C Jataí (Sudoeste) : entre 11 °C e 24 °C

: entre 11 °C e 24 °C Catalão (Leste) : entre 14 °C e 26 °C

: entre 14 °C e 26 °C Goiânia (Central) : entre 14 °C e 30 °C

: entre 14 °C e 30 °C Itumbiara (Sul): entre 15 °C e 26 °C

As demais regiões do estado seguem com predomínio de sol, mas também podem registrar aumento de nuvens e pancadas irregulares de chuva. A umidade relativa do ar permanece entre 35% e 85%.

Previsão do tempo nos próximos dias: frio chegará em várias regiões

São esperadas temperaturas muito abaixo da média, geadas, sensação térmica negativa e até possibilidade de neve em áreas de maior altitude. “A MetSul Meteorologia alerta que hoje, amanhã e quinta são três dias de elevado risco meteorológico no Rio Grande do Sul com perspectiva de chuva forte a intensa em várias localidades, temporais isolados e ainda vento muito forte de natureza ciclônica”, informa o instituto meteorológico.

Previsão do tempo no centro e sul do país na madrugada de sexta-feira (30). Fonte: Windy

Vem pelo Sul

O sistema começou a ingressar pelo Rio Grande do Sul na madrugada de terça, trazendo chuva intensa para cidades como São Borja, onde foram registrados mais de 110 mm de precipitação em apenas 12 horas. A situação provocou alagamentos e levou à suspensão das aulas em várias escolas municipais.

No Alegrete, a elevação do rio Ibirapuitã deixou ao menos 15 pessoas desabrigadas. Há registro de outras cidades da região afetadas com inundações e deslizamentos de terra.

“Trata-se da massa de ar frio de maior intensidade a alcançar o Brasil neste ano até agora em um outono marcado por temperaturas acima da média na maior parte do Centro-Sul do território brasileiro e no Cone Sul da América do Sul”, continua a MetSul.

Ciclones vão impulsionar o ar polar

O avanço do ar polar é impulsionado por dois ciclones extratropicais. Um deles deverá intensificar a sensação de frio com ventos muito fortes que podem ultrapassar 100 km/h e chuva intensa, especialmente no litoral gaúcho. A quinta-feira será um dos dias mais frios do ano, com máximas que não devem passar dos 10ºC em muitas cidades do Sul e, em áreas de maior altitude, termômetros abaixo de 5ºC durante todo o dia.

Mesmo no Sudeste o frio será intenso. Em São Paulo, as mínimas devem ficar entre 7 e 8 graus na madrugada de quinta para sexta-feira. A massa polar deve avançar inclusive sobre o Centro-Oeste, com temperaturas de 12ºC em Quirinópolis (GO) e 16ºC em Brasília.

O frio avança em particular pelo meio do Brasil. Assim, regiões litorâneas do norte de São Paulo para cima não percebem a intensidade da massa. O Rio de Janeiro, por exemplo, deve experimentar mínimas agradáveis, por volta de 20ºC. Já no Sul, Curitiba marcará abaixo de 4ºC e nas serras Gaúcha e Catarinense, temperaturas negativas e possibilidade de neve.

Nos Campos de Cima da Serra (RS), as mínimas podem atingir -4ºC. No Planalto Sul Catarinense, são esperadas marcas de até -5ºC, e no Paraná, no Planalto de Palmas, os termômetros também podem marcar abaixo de zero. Geadas estão previstas para centenas de municípios do Sul, além de partes do Mato Grosso do Sul e do interior de São Paulo.

Apesar de o pico da massa de ar frio ocorrer entre quarta e quinta-feira, é a partir de sexta que se esperam as madrugadas mais geladas. Com a dissipação do ciclone e o aumento da estabilidade atmosférica, o céu tende a ficar mais limpo e o vento a diminuir. Essas são as condições ideais para a instalação de um frio mais intenso.

Possibilidade de neve

Modelos meteorológicos vêm indicando possibilidade de neve, chuva congelada ou precipitação mista no Sul do Brasil. A maior probabilidade está nas áreas de maior altitude do Nordeste e Centro-Sul gaúcho. No entanto, ainda há incerteza entre os modelos sobre a intensidade e a localização exata da neve, o que pode variar conforme o comportamento dos sistemas meteorológicos.

Friagem na Amazônia

Com trajetória continental, esta massa de ar polar avança pelo interior da América do Sul, alcançando latitudes incomuns para eventos de frio dessa magnitude. Já há registros de friagem no Norte do país, com quedas de temperatura em estados como Acre, Rondônia e o Sul do Amazonas. Também são esperadas temperaturas mais baixas em partes do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo.

Impactos no Cone Sul

Antes de chegar ao Brasil, a frente fria provocou tempestades severas no Paraguai, onde um jovem policial morreu após ser atingido por um raio. A região da Tríplice Fronteira também foi fortemente afetada, com temporais em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, resultando em alagamentos e danos estruturais.

Na Argentina, a situação foi ainda mais dramática. A cidade de Vera, em Santa Fé, sofreu com 420 mm de chuva em poucas horas, o que levou a prefeita local a classificar o evento como uma “catástrofe”. Já nas regiões montanhosas de Mendoza, Córdoba e San Luis, foram registradas as primeiras nevascas do ano, com acúmulo significativo e condições de ventania.

Previsão do tempo

A expectativa é de que o frio intenso continue até o começo de junho, com sensação térmica muito baixa e marcas negativas em várias regiões. A população deve se preparar para o tempo adverso e acompanhar os alertas emitidos pelos órgãos meteorológicos e de defesa civil.

A chegada precoce e intensa deste pulso polar marca um ponto de virada em um outono que, até então, vinha registrando temperaturas acima da média no Centro-Sul do Brasil. Agora, o país se depara com um cenário típico de inverno rigoroso, que pode trazer não só impactos no cotidiano, como também riscos à saúde e prejuízos econômicos, especialmente para a agricultura.

Fonte: TVT