Mutirão da Prefeitura oferece mais de 100 serviços neste sábado,31

Centro de Castração PATA vai oferecer triagem para cães e gatos realizarem o procedimento; além de feira de adoção e vacinação

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza neste sábado, 31 de maio, a primeira edição do Mutirão de Aparecida sob a gestão do prefeito Leandro Vilela. A ação acontece das 8h às 15h, no Colégio Estadual Severina Maria de Jesus, no Setor Cidade Livre, com abertura oficial às 8h pelo prefeito e autoridades.

Entre os principais destaques da edição está o atendimento voltado ao bem-estar animal. O Centro de Castração Pata participará do evento com o cadastro de cães e gatos para triagem e futura castração gratuita, além de vacinação antirrábica e uma feira de adoção responsável, promovendo cuidado, saúde e acolhimento aos pets e seus tutores.

“Estamos integrando o cuidado com os animais ao Mutirão, levando mais dignidade aos tutores e ajudando no controle de zoonoses. Esse serviço é essencial para a saúde pública e para a qualidade de vida nas comunidades”, afirmou o prefeito Leandro Vilela.

Além dos atendimentos aos pets, a população terá acesso a mais de 100 serviços gratuitos em diversas áreas. Entre eles: consultas médicas e oftalmológicas, vacinação para todas as idades, atendimento odontológico, emissão de documentos (RG, CPF, certidões), emissão de cartões PCD e para idosos, orientação jurídica, atualização do CadÚnico, inscrição no Minha Casa Minha Vida, recreação infantil, mutirão contra a dengue, entre outros.

Também serão ofertados serviços de regularização de dívidas (IPTU, ISSQN, ITBI, ITU), emissão de boletos federais, entrevistas de emprego, inscrição em cursos do programa Qualifica + Aparecida e cadastro para Jovem Aprendiz a partir de 16 anos.

Sob novo formato, os mutirões passam a ocorrer em estruturas escolares da rede pública, tornando o atendimento mais próximo e eficiente, com economia de recursos e melhor aproveitamento das estruturas já disponíveis.

Durante a semana que antecede a ação, equipes da Prefeitura realizam serviços de limpeza e manutenção em 14 bairros da região. A força-tarefa inclui varrição de ruas, roçagem, poda de árvores, tapa-buracos, revitalização de praças e reforço na sinalização de trânsito.

“O mutirão é uma das formas mais eficientes de aproximar os serviços públicos da população. Com esse novo formato, conseguimos oferecer mais, gastando menos, e estar cada vez mais presentes na vida dos aparecidenses”, completou o prefeito.

SERVIÇO

Assunto: Mutirão da Prefeitura de Aparecida oferece mais de 100 serviços para a população neste sábado,31

Data: 31 de maio, sábado

Horário: Das 8h às 15h

Local: Colégio Estadual Severina Maria de Jesus , Avenida Dom Fernando, Setor Cidade Livre