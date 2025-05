Gomide cobra conclusão do Anel Viário de Anápolis

Gomide solicita cronograma para conclusão do Anel Viário e reforça liderança na destinação de recursos

Deputado de Anápolis, Antônio Gomide (PT) apresentou nesta semana requerimento à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) solicitando a apresentação de um cronograma atualizado para a conclusão do Anel Viário de Anápolis. O documento foi encaminhado ao presidente da Goinfra, Pedro Henrique Ramos Sales, com pedido de urgência na definição de prazos e ações necessárias para finalizar a obra.

O requerimento pede informações detalhadas sobre cada etapa pendente, incluindo prazos, orçamento disponível, pendências técnicas e providências previstas para superar os entraves que atrasam a execução do projeto. A proposta busca garantir maior transparência e segurança quanto ao planejamento e execução da obra, considerada estratégica para o município.

O Anel Viário de Anápolis é uma infraestrutura essencial para o desenvolvimento econômico e social da cidade. A via tem como principais objetivos reduzir o tráfego urbano, especialmente nas regiões Sul e Leste, e melhorar a logística de transporte de cargas e passageiros, além de impulsionar a competitividade do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Além da atuação na cobrança por obras de infraestrutura, o deputado de Anápolis, Gomide, destaca-se como o parlamentar que mais destinou recursos para o município. Nos últimos quatro anos, foram mais de R$ 12 milhões viabilizados por meio de emendas parlamentares. Para 2025, já foram assegurados R$ 2,5 milhões para novos projetos.

Os recursos destinados contemplam áreas essenciais como saúde, educação, cultura e esporte, promovendo melhorias diretas no atendimento à população e no fortalecimento de equipamentos públicos. A atuação do deputado se pauta no compromisso com a alocação responsável de recursos públicos, priorizando demandas locais.

O deputado de Anápolis, Gomide, também foi recentemente reconhecido com o prêmio Top Marketing, que destacou sua representatividade como o parlamentar que melhor defende os interesses da população anapolina. A premiação reforça sua posição como uma das principais lideranças políticas de Goiás.

Na Assembleia Legislativa, o deputado de Anápolis, Gomide, mantém atuação constante na fiscalização de políticas públicas e na articulação de investimentos para Anápolis, consolidando sua imagem como uma das vozes mais ativas em defesa do município.