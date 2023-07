Está liberada para consulta o resultado do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2023. O programa federal visa possibilitar aos estudantes o financiamento das parcelas de curso em universidade particular. O pagamento das parcelas começa somente após o término da graduação.

De acordo com informações divulgadas pelo MEC, esta edição do Fies está ofertando 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas nas cinco regiões do país.

Para acessar o resultado, que se baseou na nota obtida no Enem por cada candidato inscrito, é necessário entrar no link do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Na aba do Fies, ao visualizar o cronograma do processo seletivo, o estudante deve clicar no link “consultar resultado”.

Na sequência, será direcionado para a página oficial do Fies, onde deverá realizar login com a mesma conta gov.br usada na inscrição. Ao clicar em “ver meu boletim de acompanhamento” o estudante terá que informar seu número de CPF e a senha criada no momento da inscrição no programa.

Se o estudante tiver sido pré-selecionado, essa informação aparecerá na tela. Assim, o próximo passo será a complementação da inscrição, que deve ser feita entre os dias 12 e 14 de julho.

Após ter completado a inscrição, o estudante deve comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para a qual foi selecionado.

Essa Comissão é responsável por validar as informações dadas e dar mais orientações ao estudante para que o financiamento seja realizado. A CPSA possui um prazo de até 10 dias para encaminhar o estudante para o contrato de financiamento estudantil.

Lista de espera

No caso do estudante não ter sido pré-selecionado, automaticamente ele já está compondo a lista de espera do programa.

Essa lista, que destina aos interessados as vagas ociosas disponibilizadas do programa federal, será convocada entre os dias 18 de julho e 29 de agosto deste ano.

Se selecionado, o processo que o estudante deverá fazer para confirmar a vaga e contratar o financiamento deverá ser o mesmo de quem foi selecionado na primeira chamada.

O Fies

Criado em 2001 pela Lei nº 10.260, o Fundo de Financiamento Estudantil é uma política educacional coordenada pelo Ministério da Educação, que possibilita que estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos consigam acessar o ensino superior.

O Programa auxilia no financiamento das mensalidades, possibilitando prazos maiores, parcelas menores e o começo do pagamento somente após o término do curso.

É importante saber que o Fies não entra em contato com os pré-selecionados no processo seletivo. Ou seja, é importante estar atento ao cronograma e não perder as datas.

Edição: Rodrigo Durão Coelho, do BdF, FOTO – Marcello Casal Jr. / Agência Brasil