Guilherme Arantes se apresenta em Goiânia e na cidade de Goiás pelo Sesc

O cantor traz uma retrospectiva de seus grandes sucessos nesta sexta (13) e domingo (15)

O cantor Guilherme Arantes será uma das atrações deste fim de semana promovidas pelo Sesc Goiás. Em Goiânia, ele se apresenta nesta sexta (13) e na cidade de Goiás neste domingo (15), ocasiões em que faz uma retrospectiva de todos os seus grandes sucessos. Na capital, a apresentação será no Teatro Goiânia, já na Cidade de Goiás, o show será no Teatro São Joaquim, ambas no mesmo horário, às 20 horas.

A entrada é solidária mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para trabalhador do comércio e dependentes com a credencial Sesc atualizada e 2 kg para o público em geral, que podem ser trocados pelo ingresso no Sesc Centro, em Goiânia (GO). Já os interessados no show da cidade de Goiás podem entregar os alimentos na portaria do evento.

Com 27 álbuns lançados, Guilherme Arantes tem músicas gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, entre outros. Em sua coleção de sucessos estão “Planeta Água”, “Amanhã”, “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Um Dia, Um Adeus, “Lindo Balão Azul”, “Deixa Chover”, “Lance Legal”, “Pedacinhos” e “Brincar de Viver”.

Em 2020, Guilherme se mudou para Ávila, cidade medieval na Espanha. Lá, estudou orquestração e música barroca, que influenciou o seu último álbum “A Desordem dos Templários” (2021). Em 2024, Guilherme completa 48 anos de carreira e é considerado um dos maiores compositores da música brasileira. No dia 12 de junho desse ano, lançou um novo single intitulado “O prazer de viver para mim é você” e está preparando um novo álbum, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025.

De acordo com o presidente do sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi Carneiro, o show será uma celebração da música popular brasileira onde o público reviverá grandes sucessos do cantor.

“Estamos felizes com a dupla apresentação do cantor Guilherme Arantes em Goiás, onde ele apresentará um repertório ímpar. Com certeza serão momentos memoráveis para todos”, frisa.

Para o diretor regional do Sesc Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, “os shows ainda colocam em prática o caráter solidário do público que pode apreciar um ótimo show e contribuir com a doação de alimentos para o Sesc Mesa Brasil, que serão repassados às famílias carentes. Essa ação se faz ainda mais especial nessa época de fim de ano em que as datas festivas se aproximam”, finaliza.