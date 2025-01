Cinema brasileiro têm mais de 40 estreias planejadas para 2025

Em 2025, você não terá desculpa: é o ano para prestigiar o cinema brasileiro. Com mais de 40 estreias planejadas para os doze meses, entre dramas e comédias românticas, com certeza você vai encontrar um perfeito para você. Tem dúvidas?

Para começar, Fernanda Montenegro volta às telas após Ainda Estou Aqui, que presenteou o Globo de Ouro para sua filha, Fernanda Torres. Dessa vez, Fernandona se une com Andrucha Waddington — marido de Torres —, para viver Vitória, uma senhora que arriscou sua vida ao denunciar um esquema de tráfico que assistia pela janela de casa.



Fernanda Montenegro em “Vitória” (acima). Foto: Suzanna Tierie/Divulgação//Jesuíta Barbosa em “Homem com H” (abaixo). Foto: Paris Entretenimento/Divulgação//Bruno Gagliasso e Romulo Estrela em “Por Um Fio” (lateral). Foto: Nattannaella Verduga/Divulgação

Gosta de música? Também temos Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso, cantor e dançarino que marcou uma geração. Já o documentário Milton Bituca Nascimento registra a turnê de despedida da lenda da música brasileira, Milton Nascimento, finalizada em novembro de 2022.

Outra história real transformada em ficção é a do médico oncologista Drauzio Varella, retratada em Por Um Fio, longa-metragem estrelado por Romulo Estrela e Bruno Gagliasso.

Com direito a Wagner Moura retornando ao cinema nacional, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho (diretor de Bacurau e Aquarius), também chegará este ano.

Ainda listamos dramas como Baby e Câncer com ascendente em virgem, passando pelas comédias Uma advogada brilhante e Perfeitos desconhecidos, e levando a família toda ao cinema, com o fofíssimo Chico Bento e a goiabeira maraviosa e o já conhecido Detetives do Prédio Azul 4. Consegui te convencer?

Então vem conferir a lista de lançamentos do cinema brasileiro em 2025 (até agora):

JANEIRO 09/01 Baby, com direção de Marcelo Caetano (Vitrine Filmes).

Elenco: João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro, Bruna Linzmeyer Chico Bento e a goiabeira maraviosa, com direção de Fernando Fraiha (Paris).

Elenco: Isaac Amendoim, Pedro Dantas, Anna Julia Dias 16/01 MMA – Meu melhor amigo, com direção de José Alvarenga Jr. (Disney).

Elenco: Marcos Mion, Antônio Fagundes, Andreia Horta Luiz Melodia – No coração do Brasil, com direção de Alessandra Dorgan (Embaúba Filmes) 23/01 Kasa branca, com direção de Luciano Vidigal (Vitrine Filmes).

Elenco: Big Jaum, Teca Pereira, Diego Francisco 30/01 Parque de diversões, com direção de Ricardo Alves Jr. (Cajuína Audiovisual) Viva a vida!, com direção de Cris D’Amato (Elo Studios).

Elenco: Thati Lopes, Rodrigo Simas, Jonas Bloch Todo mundo ainda tem problemas sexuais, com direção de Renata Paschoal (Downtown/Paris).

Elenco: Dudu Azevedo, Letícia Lima, Sophia Abrahão

FEVEREIRO 06/02 Alegria do amor, com direção de Márcia Paraíso (Downtown/Paris).

Elenco: Renata Gaspar, Sandra Corveloni, Zezita Matos Madeleine à Paris, com direção de Liliane Mutti (Bretz Filmes) Os sapos, com direção de Clara Linhart (Livres Filmes).

Elenco: Thalita Carauta, Karina Ramil, Verônica Reis A voz que resta, com direção de Gustavo Machado, Roberta Ribas (Pandora Filmes).

Elenco: Gustavo Machado, Roberta Ribas 13/02 Aos pedaços, com direção de Ruy Guerra (Pandora Filmes).

Elenco: Emílio de Mello, Simone Spoladore, Christiana Ubach 20/02 Fé para o impossível, com direção de Ernani Nunes (Galeria Distribuidora).

Elenco: Vanessa Giácomo, Dan Stulbach, Júlia Gomes Milton Bituca Nascimento, com direção de Flávia Moraes (Gullane+)

MARÇO 06/03 Uma advogada brilhante, com direção de Ale McHaddo (Downtown/Paris).

Elenco: Leandro Hassum, Paulinho Serra, Bruno Garcia 13/03 Vitória, com direção de Andrucha Waddington (Sony).

Elenco: Fernanda Montenegro 20/03 Mato ou morro, com direção de Caco Souza (A2 Filmes).

Elenco: Raphael Logam, Sacha Bali, Alejandra Grossi 27/03 Câncer com ascendente em virgem, com direção de Rosane Svartman (Downtown/Paris).

Elenco: Suzana Pires, Marieta Severo, Nathália Costa

ABRIL 03/04 C.I.C. – Central de Inteligência Cearense, com direção de Halder Gomes (Paris).

Elenco: Edmilson Filho, Alana Ferri, Gustavo Falcão 10/04 Perfeitos desconhecidos, com direção de Julia Jordão (Sony).

Elenco: Sheron Menezzes, Danton Mello, Fabrício Boliveira

MAIO 01/05 O rei da feira, com direção de Felipe Joffily (Imagem).

Elenco: Leandro Hassum, Pedro Wagner, Daniela Fontan Os dragões, com direção de Gustavo Spolidoro (Lança Filmes).

Elenco: Lóren Maitê, Paulo Reginatto, Juliana Zardo Homem com h, com direção de Esmir Filho (Paris).

Elenco: Jesuíta Barbosa 08/05 Os enforcados, com direção de Fernando Coimbra (Paris).

Elenco: Leandra Leal, Irandhir Santos, Thiago Thomé 22/05 Traição entre amigas, com direção de Bruno Barreto (Imagem).

Elenco: Larissa Manoela, Giovanna Rispoli, Gabrielle Joie

JUNHO 05/06 Mãe fora da caixa, com direção de Manuh Fontes (Galeria Distribuidora).

Elenco: Miá Mello, Danton Mello 19/06 A sogra perfeita 2, com direção de Cris D’Amato (Paris).

Elenco: Cacau Protásio, Rodrigo Sant’anna, Evelyn Castro

JULHO 03/07 Detetives do Prédio Azul 4, com direção de Mauro Lima (Paris).

Elenco: Emilly Puppim, Stéfano Agostini, Samuel Minervino

AGOSTO 14/08 Silvio Santos vem aí, com direção de Cris D’Amato (Paris).

Elenco: Leandro Hassum O velho fusca, com direção de Emiliano Ruschel (A2 Filmes).

Elenco: Caio Manhente, Tonico Pereira, Cleo 21/08 A melhor mãe do mundo, com direção de Anna Muylaert (Galeria Distribuidora).

Elenco: Shirley Cruz, Seu Jorge 28/08 Por um fio, com direção de David Schurmann (Imagem).

Elenco: Bruno Gagliasso, Romulo Estrela, Zezé Motta

SETEMBRO 04/09 Agentes especiais, com direção de Pedro Antônio (Downtown/Paris).

Elenco: Marcus Majella, Pedroca Monteiro, Dira Paes 18/09 Uma babá gloriosa, com direção de Juan Pablo Pires (Imagem).

Elenco: Cléo Pires, Carol Castro, André Ramiro

OUTUBRO 09/10 Velhos bandidos, com direção de Cláudio Torres (Paris).

Elenco: Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine 23/10 Deus ainda é brasileiro, com direção de Cacá Diegues (Imagem).

Elenco: Antônio Fagundes, Otávio Müller, Bruce Gomlevsky Mauricio de Sousa – O filme, com direção de Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado (Disney).

Elenco: Mauro Sousa, Tathi Lopes, Elizabeth Savalla

Ainda sem data de estreia O Agente Secreto, com direção de Kleber Mendonça Filho Alice Júnior 2: Férias de Verão, com direção de Gil Barone O Deserto de Akin, com direção de Bernard Lessa Enterre Seus Mortos, com direção de Marco Dutra Oeste Outra Vez, com direção de Erico Rassi Precisamos Falar, com direção de Rebeca Diniz e Pedro Waddington O Silêncio das Ostras, com direção de Marcos Pimentel

Com informações do Filme B