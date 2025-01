Basileu oferece 223 cursos gratuítos

Cursos gratuitos de Teatro e Arte-Educação do Basileu estão com inscrições abertas. Vagas são para crianças, adolescentes e adultos

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Teatro e Arte-Educação. São 223 vagas no total, sendo 111 para Teatro e 112 para Arte-Educação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site efg.org.br/editais. As aulas começam em fevereiro, na modalidade presencial, e com turmas destinadas a idades diferentes, a depender do curso.

O período de inscrições para os cursos de Teatro vai até 21 de janeiro (21/01) com início das aulas programado para 10 de fevereiro (10/02) e encerramento em 19 de dezembro de 2025 (19/12).

São oferecidas vagas em:

Formação Artística Iniciante em Teatro, para candidatos de 9 e 10 anos;

Formação Artística Intermediária em Teatro, para candidatos de 11 e 12 anos;

Formação Artística Avançada em Teatro, para candidatos de 13 anos;

Interpretação Teatral, para candidatos a partir de 14 anos;

e Qualificação Prática de Conjunto para Maiores, para candidatos a partir de 45 anos, no grupo Vai Idade.

Os candidatos inscritos serão submetidos a testes de aptidão como parte do processo seletivo.

Os critérios avaliados para admissão em Formação Artística em Teatro e Qualificação Profissional em Interpretação Teatral serão: espontaneidade, improvisação, interação corporal e expressão vocal ativa e criativa, tanto na encenação individual quanto coletiva. Há vagas disponíveis para os três turnos.

Período de inscrições para os cursos de Teatro vai até 21 de janeiro (21/01) com início das aulas programado para 10 de fevereiro (10/02). Já as inscrições para os cursos de Arte-Educação vão até 2 de fevereiro (02/02) (Fotos: Cinthia Oliveira)

Já as inscrições para os cursos de Arte-Educação vão até 2 de fevereiro (02/02). Serão 15 turmas de Móbile da Imaginação e Novelo das Artes, voltadas para crianças de 5 a 8 anos com turmas nos períodos matutino e vespertino. As aulas começam no dia 3 de fevereiro (03/02), com encerramento em 19 de dezembro (19/12). As crianças terão aulas de teatro, artes visuais, música, circo, danças clássicas e danças urbanas.

Público-alvo

Do total de vagas, 60% são destinadas preferencialmente a estudantes oriundos de escolas públicas, com renda familiar de até um salário-mínimo e meio, e/ou em situação de vulnerabilidade social; e estudantes com deficiência e/ou transtorno do espectro autista e/ou com transtornos globais do desenvolvimento.

Para comprovação de situação de vulnerabilidade social dos candidatos, é preciso apresentar documento de cadastro no CadÚnico. Caso não haja procura que preencha 60% das vagas, elas serão abertas para a comunidade em geral e serão preenchidas pela ordem de inscrição.

Aulas começam em fevereiro, na modalidade presencial, e com turmas destinadas a idades diferentes, a depender do curso (Fotos: Cinthia Oliveira)

A EFG em Artes Basileu França é uma unidade da rede de ensino técnico e profissionalizante do Governo de Goiás, ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-GO). Desde 2021, é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett/UFG).

