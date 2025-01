Lasanha de Berinjela: opção saborosa para dietas de baixo carboidrato

Chef Carina Popolare transforma uma receita clássica de família em uma opção saudável, prática e irresistível para quem busca equilíbrio sem abrir mão do sabor

A Popolare Massas e Empório, referência em massas artesanais de qualidade em Goiânia, apresenta sua Lasanha de Berinjela, uma opção pensada especialmente para quem busca reduzir carboidratos na dieta, evitar o glúten ou simplesmente adotar uma alimentação mais equilibrada. A receita, assinada pela chef Carina Popolare, traz a combinação perfeita entre sabor, textura e valor nutricional, reforçando o compromisso da casa em atender diferentes perfis de clientes.

A ideia de incluir a lasanha de berinjela no cardápio surgiu de um pedido especial de uma cliente fiel da Popolare. “Uma amiga que também é da academia me ligou pedindo para criar uma lasanha com bastante proteína, usando carne moída e queijo. Então resgatei uma receita que minha mãe fazia, mas dei um toque a mais, caprichando na carne e ajustando a textura para que ela ficasse perfeita”, relembra Carina.

A lasanha utiliza berinjelas frescas, cuidadosamente cortadas em fatias finas no fatiador para garantir uniformidade. Antes do preparo, as fatias são seladas no azeite, técnica que evita o gosto amargo e impede que soltem água durante o cozimento. O prato é montado com molho à bolonhesa, preparado com carne moída e molho de tomate artesanal, finalizado com generosas camadas de muçarela derretida.

“Cada mordida tem a mesma textura, equilibrando a suavidade da berinjela com a riqueza do molho bolonhesa e a cremosidade do queijo. O resultado é uma lasanha que, além de leve, traz o aconchego das receitas de família”, destaca a chef.

Saudável, prática e saborosa

Além de ser uma escolha saborosa, a Lasanha de Berinjela da Popolare atende a públicos com diferentes restrições alimentares:

Intolerantes ao glúten;

Intolerantes à lactose (em menor grau, devido ao uso de muçarela);

Pessoas que seguem uma dieta low carb (baixa em carboidratos).

Comercializada em porções individuais de 400g, a lasanha já vem montada e pré-pronta, bastando ser finalizada no forno. “Basta assar por cerca de 40 minutos em forno médio, a 200°C, para que ela fique perfeita. Para acompanhar, sugiro uma salada verde ou legumes salteados”, recomenda Carina.

Embora a berinjela seja um ingrediente que divide opiniões, Carina acredita no potencial dessa receita. “Os clientes que provam se apaixonam. Acredito muito nessa receita porque ela tem aquele gostinho de comida de mãe, feita com carinho e com ingredientes selecionados”, afirma.

A chef adianta ainda que novos pratos voltados para públicos com restrições alimentares estão em seus planos. “Quero incluir mais opções sem glúten no nosso cardápio. Acredito que há muito espaço para unir saúde e sabor com a qualidade que a Popolare sempre entrega”, completa.

Compromisso com a qualidade

Há mais de 30 anos, a Popolare Massas e Empório mantém a tradição italiana viva em Goiânia, oferecendo massas frescas, artesanais e preparadas com ingredientes de alta qualidade. Sob a gestão de Carina Popolare, a casa continua inovando sem perder a essência familiar que a tornou referência na cidade.

Seja para uma refeição leve no dia a dia ou para ocasiões especiais, a Lasanha de Berinjela da Popolare é uma escolha que une sabor, saúde e tradição.

Serviço:

Lasanha de Berinjela – Popolare Massas e Empório

Porção individual de 400g

Molho bolonhesa e camadas de muçarela

Pronta para assar (40 min a 200°C)

Acompanha bem com salada verde ou legumes salteados

Mais informações: @popolaremassaseemporio