Coró de Pau faz Carnaval no Mercado da Vila Nova Goiânia na 6ªfeira, 28

Coró de Pau, grupo popular de percussão, atuante há 23 anos em Goiânia, realiza pela primeira vez seu próprio evento de Carnaval. O “Carnaval Coró de Pau 2025” acontece na sexta-feira, 28/02, a partir das 19 horas, no Mercado da Vila Nova. Também estão confirmados os blocos do Caçador, Baque Sativa e Sambagô. Além do tradicional desfile do Bloco Coró de Pau, com a participação de toda comunidade e grupos convidados, o público também poderá curtir o show com a Banda Coró de Pau. A iniciativa tem o patrocínio do Governo de Goiás, por meio das Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria da Retomada. O projeto alcançou nota máxima e o primeiro lugar na seleção pública.

O trabalho é liderado por Mestre Alemão, artista com mais de 40 anos de trajetória dedicada à cultura popular, e por Mestra Geovanna de Castro, que há duas décadas integra o Coró do Pau, grupo no qual se aprofundou na arte da percussão e fortaleceu seu compromisso com as tradições musicais.

“Reunir brincantes e democratizar a música popular”

De acordo com Mestre Alemão, o “Carnaval Coró de Pau” tem o propósito de reunir brincantes dessa grande festa popular, em torno de um projeto que democratiza o acesso à música, oferecendo espaço, instrumentos e oportunidades de expressão por meio da percussão.

“O nosso objetivo é criar oportunidades para quem nunca tocou ou nunca participou de um grupo musical. Queremos facilitar o acesso e mostrar que qualquer pessoa pode fazer parte dessa experiência”, explica o mestre. Segundo ele, o projeto acolhe participantes de diferentes idades, origens e profissões: “Tem médico, advogado, pedreiro, faxineira… jovens e idosos que se encontram no mesmo ambiente com o propósito de realizar uma apresentação artística. Ali, todos se tornam protagonistas e oferecem entretenimento musical ao público.”

A realização do evento próprio marca um novo momento na trajetória do grupo, consolidando sua presença no cenário carnavalesco goiano.

“Um projeto de 23 anos”

Com atividades permanentes, o Coró de Pau oferece aulas gratuitas de percussão e realiza oficinas em escolas, universidades e instituições sociais. Outra vertente do projeto é a produção artesanal de instrumentos, que fornece suporte ao bloco e a outros grupos musicais.

A Banda Coró de Pau é uma formação profissional, que atende pelo projeto e reúne músicos como Vinícius Bolivar (voz principal), Ingrid Lobo (guitarra e back vocal), Rafael Lenza (baixo), Gilvane Morais (saxofone), Silva Netto (trompete) e Lucas Moreira (trombone).

O Bloco Coró Mulher é coordenado por Mestra Geovanna de Castro, e expande sua atuação com apresentações musicais e colaborações com diferentes iniciativas culturais.

Serviço: Carnaval Coró de Pau 2025

Data: 28 de fevereiro – 6ª feira

Horário: 19h

Local: Mercado da Vila Nova

ENTRADA FRANCA

Release completo e fotos: https://bit.ly/4179NJd

Mais informações: https://www.instagram.com/corodepau/