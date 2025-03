Espetáculo circense “Cartas do Vô Chico” chega ao interior de Goiás

Catavento Cia Circense apresenta seu primeiro espetáculo voltado ao público infantil, Cartas do Vô Chico, em três cidades do interior goiano

A Catavento Cia Circense apresenta seu primeiro espetáculo voltado ao público infantil, Cartas do Vô Chico, em três cidades do interior goiano. A peça, que une arte, circo e dança em um enredo cheio de emoções e aventuras, passará por Goianésia (06/03), cidade de Goiás (14/03) e Anápolis (25/04).

O projeto conta com o financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), operacionalizada pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult).

Programação

Em Goianésia, a companhia apresentará o seu trabalho no Teatro Municipal de Goianésia, no dia 6 de março. Na cidade de Goiás, o espetáculo será no Cine Teatro São Joaquim, no dia 14 de março. Por fim, o público de Anápolis recebe Cartas do Vô Chico no Teatro Municipal, no dia 25 de abril.

Nas três cidades haverá duas sessões diurnas para estudantes de escolas públicas e uma sessão noturna, às 19h30, gratuita e aberta ao público.

O projeto ainda contempla duas oficinas. No dia 11 de abril, será oferecida uma oficina de perna de pau, com 15 vagas abertas ao público, no Centro Eldorado dos Carajás, em Goiânia. De 17 de março a 15 de abril, os estudantes da Escola Municipal Itamar Ferreira, em Bela Vista, receberão uma oficina de circo.

Cartas do Vô Chico

A peça, que estreou em junho de 2024, narra a jornada de Lúcia Valentina, uma jovem de 15 anos que encontra cartas antigas de seu avô. Vô Chico é um ex-artista de circo que desapareceu misteriosamente. Essas cartas revelam as incríveis aventuras do seu querido avô em cidades fantásticas durante seus dias no circo.

Projeto conta com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), operacionalizada pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) (Foto: Divulgação)

Com uma mistura envolvente de teatro, circo e dança, Cartas do Vô Chico transporta o público para um universo cheio de cores, música e emoção. O trabalho tem direção-geral de Felipe Nicknig, direção de arte de Pedro Souza e roteiro de Hélio Fróes.

Para o diretor do espetáculo, Felipe Nicknig, “o espetáculo é inspirado no resgate das histórias de pessoas que nas épocas mais antigas entraram para o mundo do circo e saíram em viagem com o circo para ganhar a vida. O roteiro, a dramaturgia, a experiência sensorial, a brincadeira fossem direcionados para a imaginação e o lúdico. O espetáculo traz números bem conhecidos do circo e uma banda ao vivo que acompanha toda a história”.

Serviço

Cia Catavento apresenta “Cartas do Vô Chico”

Goianésia

Data: 6/03

Local: Teatro Municipal de Goianésia

Horário: 19h30

Cidade de Goiás

Data: 14/03

Local: Cine Teatro São Joaquim

Horário: 19h30

Anápolis

Data: 24/04

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Horário: 19h30

(Fotos: Divulgação)