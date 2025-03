Aparecida recebe 21ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto dias 7 a 9

Ação acontece na Semana da Mulher sendo opção para presente, além de entibiamentos sobre os cultivos das flores e plantas

Aparecida de Goiânia seria, entre os dias 7 e 9 de março, a 21ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto. A ação recebe apoio da Prefeitura e integra a programação da Semana da Mulher. A exposição, com entrada gratuita, será realizada na Associação Comercial e Industrial de Aparecida (Aciag), no Residencial Solar Central Park, das 8h às 17h, nos três dias.

Durante a exposição, os visitantes terão a oportunidade de adquirir diversas espécies de orquídeas e rosas do deserto, podendo ser opção de presente, além de encontrar vasos, substratos e adubos. Haverá também orientações sobre o cultivo e cuidados com as plantas.

A exposição promete encantar os amantes da natureza e é uma ótima oportunidade para quem deseja presentear ou cultivar uma nova paixão pelas flores.

Além do comércio e de aprender as formas de cultivo, o evento tem caráter social. As primeiras 200 pessoas que doarem 2 kg de alimentos receberão uma muda de orquídea. Todos os donativos serão destinados a Secretaria de Assistência Social de Aparecida, que fará a destinação para famílias e instituições filantrópicas.

Serviço

Assunto: 21ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto

Data: 7 a 9 de março

Horário: Sexta e sábado, das 8h às 20h; domingo, das 8h às 17h

Local: Aciag – Rua Gervásio Pinheiro, Residencial Solar Central Park, Aparecida de Goiânia