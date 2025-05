Exposição “Nós do tempo” mostra arte têxtil na terça-feira, 03/06

A mostra propõe um diálogo entre gerações por meio de fios, cores e texturas, que entrelaçam os primeiros passos dos participantes em uma experiência coletiva e sensível. A abertura da exposição de arte têxtil acontece na terça-feira (03/06), às 16h, na Associação dos Idosos Balneário Meia Ponte de Goiânia. A entrada é gratuita!

A exposição “Nós do Tempo” conta com 20 obras e é resultado de oficinas de iniciação à tecelagem com o artesão Joaquim Gardino. A iniciativa faz parte do projeto “Trama Contemporânea”, financiado pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secult Goiás. O objetivo é colaborar com a preservação e expansão da tecelagem artesanal goiana, unindo técnicas tradicionais ao design contemporâneo.

A produção dos tapetes de parede aconteceu na Cooperativa de Trabalho de Artesãos do Estado de Goiás – Cartago e no Colégio Estadual Jardim Balneário Meia Ponte. Sendo que no primeiro espaço os oficineiros foram adultos com 60+ e na instituição de ensino jovens, entre 11 e 14 anos. As oficinas proporcionaram um aprendizado técnico inicial da tapeçaria artística e uma rica troca de experiências entre os participantes.

“A experiência com as oficinas foi profundamente rica e sensível. A tecelagem manual despertou diferentes emoções nos grupos: para os idosos, veio como um reencontro com memórias da infância, das famílias e da vida na roça. Já para os jovens, foi uma descoberta encantadora, um primeiro contato com um universo criativo e manual até então desconhecido”, contextualiza Joaquim Gardino.

Ainda de acordo com o artesão, em tempos marcados pela velocidade e pelo consumo, a prática artesanal é um convite a desacelerar, observar o tempo do fazer e refletir sobre o valor dos processos manuais. Trata-se de uma valorização da cultura local e da memória coletiva por meio do fio e do gesto. “Os oficineiros se mostraram receptivos e curiosos, valorizando cada etapa, do manuseio do tear à composição das tapeçarias. A ação foi importante não apenas pelo ensino da técnica, mas por proporcionar um espaço de escuta, concentração e expressão criativa”, complementa Gardino.

Programação

A mostra “Nós do Tempo” segue aberta para visitações até o dia 23 de junho. Durante esse período, ela contará com momentos de interação com o público. Joaquim Gardino, estará presente tecendo e dialogando com os visitantes sobre os processos da tapeçaria e também sobre a experiência do projeto. Essas datas serão divulgadas, previamente, nas redes sociais do artesão – incentivando o público a vivenciar o fazer artesanal em tempo real.

Na abertura da exposição, o público vai apreciar as obras com música ao vivo. O projeto Viva o Nordeste vai estar presente animando o ambiente com o típico arrasta pé. O intuito é enriquecer a vivência cultural de todos os presentes.

Serviço

Assunto: Exposição “Nós do Tempo”

Abertura: terça-feira (03/06), às 16h

Visitações: até o dia 23 de junho, de terça a sexta-feira, das 7h às 18h

Onde: Associação dos Idosos Balneário Meia Ponte – Goiânia-GO

Mais informações: @joaquimgardino

Entrada gratuita!