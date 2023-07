O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, participou nesta quinta-feira (13/07), em Brasília (DF), da cerimônia que marca a nova fase do Programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa é de que a ação possibilite a construção de mais de 4 mil imóveis e se some a programas executados pelo Governo de Goiás por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Após a solenidade de sanção da lei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a necessidade de investir em políticas públicas habitacionais: “Há um déficit habitacional crônico no país. E o preço do aluguel é um mal na vida do trabalhador”.

O Ministro das Cidades, Jader Filho, salientou que a iniciativa “não tem paralelo no mundo”. Segundo o líder da pasta, a nova fase do Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional já feito no país, com novas regras para retomada de imóveis e democratização de crédito para diversas faixas de renda.

“Sua estratégia e dinâmica geram emprego, movimentam a economia e demonstram notoriedade dentro da política nacional”, destacou o ministro.

EMPREGO — Maria Rita Serrano, presidenta da Caixa, disse que o banco está pronto para atender bem a população e os entes públicos que precisam do banco. A instituição vai fazer um seminário específico para atendimento relacionado ao programa habitacional.

De acordo com a executiva, o banco instalou 60 salas para atendimento exclusivo aos prefeitos em superintendências distribuídas por todo o país. O banco já fechou contratos com 328 municípios e estados para financiamento de infraestrutura e saneamento, com valor recorde de R$ 9 bilhões.

“O Minha Casa, Minha Vida garante geração de emprego, união de famílias, mas garante acima de tudo felicidade. O programa trouxe regras novas com objetivo de melhorar a vida da população”, disse a executiva.

PROTÓTIPO — Principal financiadora do programa, a Caixa montou na entrada do Palácio do Planalto um protótipo do novo padrão dos condomínios do Minha Casa, Minha Vida. Apartamento com rede na varanda, área de lazer para crianças, biblioteca, bicicletário e proximidade com serviços de educação e saúde.

Jéssica Brito, do Movimento Camponês Popular, destacou a importância do programa para as famílias do campo. Segundo ela, desde 2009 o Minha Casa, Minha Vida atendeu a mais de 170 mil famílias na zona rural, inclusive a família dela. “A moradia no campo é elemento de permanência das famílias e de reafirmação da autoestima. Especialmente nós, mulheres, sentimos a dureza de não ter um teto e um lar seguro para nossos filhos”.

ENTREGAS E RETOMADAS — No primeiro semestre de 2023, até o dia 3 de julho, o Minha Casa, Minha Vida entregou 10.094 unidades habitacionais em 14 estados. As residências entregues somam um investimento total de R$ 1,17 bilhão. Nos próximos seis meses, a previsão é de entrega de mais oito mil unidades habitacionais e a retomada de 21,6 mil obras.