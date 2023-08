O vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela, destacou a importância do investimento do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) para executar 32 obras em rodovias estaduais, que vão propiciar o escoamento da produção agropecuária e industrial goiana.

O pronunciamento foi feito após o evento que anunciou os trechos contemplados, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), na noite dessa quinta-feira (10).

NOVAS ZONAS DE PRODUÇÃO

“São obras estruturantes que vão gerar, através delas, abertura de novas zonas de produção do nosso estado e que vão, consequentemente, atender as necessidades de infraestrutura e de logística”, afirmou Vilela.

O vice-governador completou que “que foi extremamente acertada a criação desse fundo e que o setor produtivo, que é quem hoje financia esse fundo de infraestrutura, percebe o resultado”.

ASFALTOS E PONTES

As obras contemplam a pavimentação asfáltica de 28 trechos de rodovias, além da construção de três pontes e restauração de 38 quilômetros da GO-050, em Chapadão do Céu. O cronograma de execução, bem como a definição dos trechos foram definidos pelo Conselho Gestor do Fundeinfra.

ESCOAMENTO DE GRÃOS E SEGURANÇA PARA QUEM TRAFEGA

Prefeito de Padre Bernardo, Joseleide da Silva, elogiou o planejamento e a inclusão do trecho da GO-435. “A região produz 250 mil toneladas de soja e sorgo e tem cinco mineradoras, que vão poder utilizar a rodovia para escoar a produção. Além disso, há 900 famílias assentadas ali perto, que terão mais segurança”.