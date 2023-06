Após liderar ao longo dos 18 quilômetros que separam Goiânia de Trindade a Caminhada da Fé promovida pelo Governo de Goiás, o vice-governador Daniel Vilela destacou que desde o primeiro mandato (2019-2022), o governador Ronaldo Caiado tem “trabalhado de maneira incisiva” em prol do respeito das tradições goianas.

“É preciso ressaltar aqui todo o esforço do governador, sempre em parceria com os prefeitos, para fortalecer as festas populares, as nossas raízes, a nossa cultura. Como no caso da Romaria do Divino Pai Eterno, que neste ano superou de forma positiva todas as expectativas”, disse Daniel em entrevista coletiva em frente à grande imagem da Santíssima Trindade que fica na entrada da cidade.

O vice-governador esteve à frente da caminhada com servidores do governo estadual neste ano a pedido de Caiado, que se recupera de um machucado no pé direito. Representantes das forças de segurança marcaram presença: policiais militares, penais, da polícia técnico-científica e bombeiros fizeram todo o trajeto.

“É inevitável que, ao longo do percurso, nós façamos uma reflexão sobre a nossa vida. E, claro, também peçamos as bênçãos do Divino Pai Eterno. É uma satisfação enorme estar em uma festa que tem crescido ano a ano, atraindo pessoas de diferentes regiões do país”, comemorou Daniel ao lado do reitor do Santuário Basílica, padre Marcos Aurélio Martins da Silva, missionário redentorista. Pausa durante a caminhada dos 18 quilômetros, para um momento de oração, agradecimento e reflexão (Foto: André Costa)

O sacerdote esperou o vice-governador – que estava acompanhado pela esposa, Iara, pelo filho Frederico, e pelo prefeito Mardem Júnior – na entrada da cidade. Após uma breve homília, abençoou o grupo.

“Que o Pai Eterno nos dê a graça, a paz e a benção para sermos instrumentos do Seu amor”, disse.

CAMINHADA DA FÉ

Daniel gastou 2 horas e 54 minutos para completar os 18 quilômetros de percurso – em que alternou caminhada com corrida -, incluindo a parada na Barraca dos Romeiros mantida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Antes de chegar em Trindade, vice-governador para na Barraca dos Romeiros (Foto: André Costa)

Fez um lanche rápido, cumprimentou funcionários e atendeu a alguns pedidos de fotos. Em seguida, partiu rumo à Capital da Fé. Daniel deve voltar domingo (02/07) ao município para a Missa Solene campal.

Foto: André Costa