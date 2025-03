Confira as opções de carnaval no interior de Goiás

Carnaval irá tomar as ruas de Pirenópolis

O Carnaval no interior goiano será animado e contará com aporte financeiro do Governo de Goiás. Vinte blocos foram contemplados pela Secretaria de Estado da Retomada e Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com R$ 100 mil cada. No total, foram R$ 2 milhões investidos para a realização das festividades e fomentar a cultura carnavalesca em Goiás.

O apoio aos blocos foi feito por meio de edital de seleção. O certame está na fase de habilitação, e os blocos que entregaram a documentação já receberam o recurso e estão aptos a executarem o projeto. No Carnaval do interior goiano, foram selecionados blocos de 16 municípios goianos. Todas as atrações são gratuitas.

Na Cidade Ocidental, a folia já começa neste sábado (22/02). No domingo (23/02) é a vez de Pirenópolis trazer o Bloco Zazaricando, que vai celebrar o pré-carnaval 2025 com o tema Na batida do tambor, o Cerrado tem valor, unindo folia e conscientização ambiental. Depois, as atividades desse bloco recomeçam no dia 1º de março até o dia 3.

Confira a programação completa do Carnaval no interior de Goiás

Alexânia

Bloco do Boizinho D’Agua

Data: 01 e 04/03

Horário: 14h

Local: Naco – Núcleo de Arte do Centro-Oeste (01/03); Escola Municipal Geminiano Ferreira de Queiroz (04/03) – Distrito de Olhos D’Água.

Alto Paraíso de Goiás

Carnaval de Todas as Cores – Blocos de Rua na cidade de Alto Paraíso de Goiás

Data: 28/02 a 04/03

Horário: 16h

Local: Concentração na Praça do Canaã, e segue em cortejo pela Rua dos Cristais, Ary Valadão e Av. Principal

Programação: Bloco Arte Educativo IPEARTES (28/02), Bloco da Brenda (28/02), Bloco do Maracatu Leão do Cerrado (01/03), Bloco Cristal Elétrico (01/03), Bloco dos Insanos (01 e 02/03), Bloco Tinindo Trincando (02/03), Bloco Ocupação Sonora Esmeralda Sound System (02/03), Bloco do Cabaret (03/03) e Bloco Alma Mandingue (04/03)

Vila de São Jorge

Data: 01 a 04/03

Horário: A partir das 16h

Local: Vila de São Jorge

Programação: Bloco da Turma Que Faz (01/03), Bloco do Beco (01/03), Bloco da Cachoeira (02/03), Bloco Calanguinhos (02/03), Bloco da Pala (03/03), Bloco do Esmeralda (04/03)

Cavalcante

Bloco Alegria Kalunga

Dia: 03 e 04/03

Horário: 15h

Local: Avenida São Paulo (Praça da Primavera)

Cidade de Goiás

Bloco na Rua – Carnaval 2025

Data: 28/02 a 04/03

Horário: A partir das 10h

Local: Praça do Coreto

Bloco do Caçador

Data: 01/03

Horário: 14h

Local: Concentração na Praça do Coreto

Atrações/programação: Show de Beaju

Cidade Ocidental

Bloco Vai Quem Quer

Data: 22/02

Horário: A partir das 19h

Local: Orla do Lago – Feira do Lago

Atrações: Bloco Pequi Arretado, Raízes africanas e Bloco Vai Quem Quer

Goianira

Bloco CarnaGoianira

Data: 7, 8 e 9/03

Horário: A partir das 16h

Local: Lago Municipal Ialacci Umberto Donato

Inhumas

Bloco Zé Pereira

Data: 28/02

Horário: 15h

Local: Concentração em frente ao Colégio Militar Manoel Vila Verde

Ipameri

Bloco de Carnaval da Terceira Idade de Ipameri

Data: 02/03

Horário: 15h

Local: Concentração no Jóquei Clube de Ipameri

Itauçu

Folia e Tradição no Carnaval de Itauçu

Data: 04/03

Horário: 13h

Local: Concentração na Rua Ezequiel Lino

Programação: Concurso de fantasias, apresentações de marchinhas de Carnaval, Show com a banda Os Feras do Baile e Espaço kids

Luziânia

Carnaval de Luziânia em Movimento 2025

Data: 28/02 a 2/03

Horário: 18h

Local: Complexo Esportivo Gedel

Orizona

Bloco Alô Grau

Dia: 28/02, e de 01 a 03/03

Horário: 20h

Local: Praça da Boa Vista (próximo ao Bar Esquina)

Pirenópolis

Bloco Zazaricando

Data: 23/02, e de 01 a 03/03

Horário: 17h e 20h (apenas no dia 03/03)

Local: Ruas da cidade

Mais informações: @blocozazaricando

Pires do Rio

Trem da Folia

Data: 02 e 03/03

Horário: 16h

Local: Concentração na estação Ferroviária e deslocamento para a Praça da Biblioteca

Rio Verde

Bloco Carnavalesco K Pra Nós

Data: 02 e 04/03

Local: Concentração/início às 16h, na Praça 13 de Maio/ Cortejo em direção à Praça Gonzaga Jaime (Praça dos Coqueiros)

Trindade

Carnaval do Município de Trindade: A Voz da Terra

Data: 02/03

Horário: 17h

Local: Concentração na sede do Grupo Desencanto, ao lado do Ginásio de Esportes Amando Grecco

Valparaíso de Goiás

Bloco Afro Rum Black

01/03 (sábado) das 14h às 18h – Local: Praça ponto final do Pacaembu

02/03 (domingo) das 10h às 13h – Local: Praça ponto final do Pacaembu

03/03 (Segunda) das 14h às 18h – Local: Praça Nova Marajó. Parque Marajó

04/03 (Terça) das 10h às 13h – Local: Praça Nova Vila Guaíra

Bloco Carnavalia Goiano

Data: 09/03 (domingo)

Horário do evento: 14h00 às 00h00

Atrações: Apresentações Musicais e Matinê para crianças

Local: Céu das Artes – Valparaíso de Goiás