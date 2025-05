Vilela homenageia 40 servidores com entrega oficial de aposentadorias

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do AparecidaPrev, realizou na manhã desta quinta-feira, 29 de maio, uma cerimônia especial de homenagem e entrega de portarias de aposentadoria a 40 servidores públicos municipais. O evento reuniu autoridades, familiares, colegas de trabalho e servidores da ativa e inativos no auditório da autarquia, em um momento de valorização e reconhecimento ao funcionalismo público.

A solenidade teve como objetivo celebrar a trajetória de homens e mulheres que dedicaram décadas de suas vidas ao serviço público municipal. “Cada aposentadoria representa uma história de dedicação, compromisso e amor por Aparecida. É uma honra retribuir, com gratidão, tudo o que esses servidores fizeram pela cidade. O AparecidaPrev é uma instituição que sempre teve o carinho e o respeito do meu tio Maguito Vilela, e seguimos esse mesmo caminho, valorizando aqueles que ajudaram a construir o nosso município”, afirmou o prefeito Leandro Vilela, que participou da cerimônia acompanhado da primeira-dama Lana Bezerra.

O prefeito também destacou o compromisso da atual gestão com a sustentabilidade do fundo previdenciário. “Cuidar dos recursos públicos é garantir que os direitos dos nossos servidores sejam preservados. Quando assumimos a prefeitura, a dívida com o AparecidaPrev era de R$ 50 milhões. Já quitamos R$ 13 milhões e seguimos trabalhando para reorganizar as finanças e devolver o restante. Nosso compromisso é assegurar que o AparecidaPrev tenha vida longa e saudável, para continuar garantindo um descanso digno a quem tanto fez por Aparecida.”

A presidente do AparecidaPrev, Márcia Tinoco, explicou que os 40 servidores homenageados nesta edição são os que se aposentaram nos últimos dois meses. “Estamos realizando a entrega das portarias e, ao mesmo tempo, entregando um certificado de gratidão. É uma forma de reconhecer tantos anos de zelo, cuidado e amor ao serviço público. Cada um deixa um legado importante para o município, e fizemos questão de que o próprio prefeito entregasse pessoalmente essa homenagem”, destacou.

Atualmente, a AparecidaPrev conta com mais de 1.500 beneficiários entre aposentados e pensionistas, sendo aproximadamente 1.200 aposentados ativos no sistema municipal. Márcia reforçou que a valorização dos servidores é uma das missões centrais da instituição: “Nosso papel é garantir que esse ciclo se encerre com dignidade e reconhecimento”.

A solenidade foi marcada por momentos emocionantes e pela felicidade contagiante dos servidores beneficiados, que celebraram com entusiasmo o encerramento de uma trajetória de dedicação. A auxiliar de serviços diversos Olíria de Jesus Carvalho, de 55 anos, comemorou o novo ciclo com gratidão. “Estou muito feliz porque é uma conquista. Foram 31 anos e meio de trabalho, sendo 26 dedicados à Prefeitura de Aparecida. Agora quero cuidar da minha vida, fazer crochê, viajar, passear… Só gratidão por tudo o que vivi. Trabalhei na mesma escola por todos esses anos e saio de cabeça erguida, com a certeza de que cumpri minha missão.”

Outro homenageado, Aparecido Vismair Batista, servidor desde 1990, também expressou seu contentamento. “Sou muito grato a Aparecida, ao prefeito e a todos que fizeram parte da minha trajetória. Eu queria até continuar, mas precisei parar por questões de saúde. Ainda assim, estou muito feliz por ter alcançado esse momento. Só tenho gratidão.”

A cerimônia contou ainda com a presença do vice-prefeito João Campos, do deputado estadual Veter Martins, do vereador Almeidinha, ex-vereadores, servidores da AparecidaPrev e familiares dos aposentados.