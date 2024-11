Frigoríficos param de fornecer carne ao Carrefour

Após a decisão da empresa gestora do Grupo Carrefour na França de não vender mais carne do Mercosul aos supermercados da marca na Europa, frigoríficos brasileiros pararam de fornecer o produto às lojas do grupo no Brasil. A medida já afeta 150 dos 540 estabelecimentos da rede, e a estimativa é que haja desabastecimento em até três dias.

Cerca de 50 caminhões com carne destinados aos hipermercados do grupo, Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, tiveram entregas suspensas neste sábado (23). Fontes da indústria disseram que em 30% a 40% das gôndolas do Grupo Carrefour já se percebe desabastecimento do produto.

Entre os frigoríficos que aderiram à interrupção estão a JBS, a Marfrig e o Masterboi. Somente a Friboi, marca de carnes bovinas da JBS, responde por 80% do volume fornecido ao grupo de origem francesa, sendo que na rede Atacadão o fornecimento da marca é de 100%. Fontes da indústria disseram à reportagem que em 30% a 40% das gôndolas do Grupo Carrefour já se percebe desabastecimento do produto.

Posicionamento do Carrefour

Em nota distribuída na noite deste sábado (23), o Grupo Carrefour afirma que não há desabastecimento em suas unidades. “É improcedente a alegação de que hoje há desabastecimento de carne nas lojas do Grupo Carrefour Brasil. Tal alegação, veiculada sem identificação de fonte, contribui para desinformação. A comercialização do produto ocorre normalmente nas lojas. Nenhuma loja está desabastecida”, informa o texto.