Fábrica mais moderna da BYD fora da China vai operar em março na BA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (2), a vice-presidenta Executiva da BYD e CEO da BYD nas Américas, Stella Li. Durante o encontro, foi anunciado pela empresa chinesa que, a partir de março de 2025, a BYD produzirá seus primeiros veículos no Brasil, em Camaçari, na Bahia.

Pelas redes sociais, Lula relatou o encontro: “(Stella Li) me contou que a empresa quer produzir seus primeiros veículos no Brasil a partir de 2025. Vão abrir 10 mil empregos diretos até o final de 2025 e 20 mil até 2026. Os investimentos da indústria automobilística voltaram ao Brasil”.

Segundo a executiva, “essa será a maior e mais avançada planta de produção de veículos elétricos do mundo fora da China”. A previsão de produção é de 150 mil veículos até o final de 2025, chegando a 300 mil por ano ao final de 2026, destinados a abastecer prioritariamente o mercado brasileiro e o sul-americano.

Na ocasião, outros dois anúncios foram feitos pela empresa. Stella Li confirmou que “cumpriu a promessa” feita anteriormente ao presidente Lula, de produzir no Brasil o primeiro sistema híbrido flex da empresa em todo o mundo. O projeto do motor, que funciona com eletricidade, gasolina e etanol, contou com a colaboração de 110 engenheiros chineses e brasileiros.

Ela também informou que a BYD já está montando um grande centro de pesquisa tecnológica na Bahia.

O lançamento da pedra fundamental da fábrica na Bahia ocorreu em outubro do ano passado, com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Naquele momento, estava sendo anunciada a instalação de três novas unidades fabris da empresa em Camaçari para produção de caminhões elétricos, carros elétricos e híbridos e chassis de ônibus.

Durante a cerimônia, a empresa também informou parceria com o Cimatec Park (Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia), do Senai, em Camaçari, para o centro de pesquisa e desenvolvimento.

Impulso

Os negócios da BYD, assim como de outras empresas, ganharam novo impulso com a chegada de Lula à presidência da República. A chinesa está entre as montadoras que anunciaram, desde 2023, recursos bilionários no Brasil. Somente a BYD planeja investimentos de R$ 3 bilhões de 2024 e 2030).

Em outubro, a empresa comunicou à Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) os novos investimentos no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Os representantes da organização também informaram a ampliação da planta com uma linha para a produção de blades — uma nova geração dos módulos de baterias, que será utilizada na fabricação de ônibus elétricos.

Naquele momento, ainda foi anunciada uma nova linha de produção de barramentos para atender tanto às fábricas localizadas na Zona Franca de Manaus(ZFM) quanto às de São Paulo e da nova fábrica na Bahia, que produz veículos leves elétricos.

