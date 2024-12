Empresa oferece 200 vagas de emprego em Aparecida

Oportunidades são para coletor, varredor, operador de trator, operador de pá carregadeira , operador de roçadeira manual, motorista de caminhão e ajudante geral

Empresa com atuação no segmento de limpeza e manutenção está com 200 oportunidades de emprego abertas em Aparecida de Goiânia.

As oportunidades são para homens e mulheres a partir de 18 anos de idade com documentação completa. Também são ofertadas vagas para Pessoa Com Deficiência (PCD).

Segundo a gestora de Recursos Humanos da empresa, Natália Mendes, o processo de contratação é rápido e o candidato interessado e apto começa a trabalhar ainda neste final de ano.

“Basta o candidato comparecer na empresa com o currículo que iremos iniciar o processo de admissão. Os candidatos que estiverem com a documentação em dia serão encaminhados para os departamentos responsáveis e posteriormente irão iniciar o trabalho”, aponta a responsável pelo RH da empresa contratante.

A gestora de RH lembra que para algumas vagas é exigida experiência profissional. “Temos postos de trabalho que exigem experiência como , por exemplo, para as funções de motorista de caminhão e operador de trator. Temos outras oportunidades que não exigem experiência”, destaca.

Vagas

Motorista de caminhão (CAT – D)

Coletor

Varredor

Operador de roçadeira

PCD

Ajudante geral

Operador de trator

Operador de carregadeira

Salário

O salário será informado ao candidato durante a entrevista de emprego.

Benefícios

A empresa oferece vale-alimentação (R$ 20/dia) , vale-transporte para todos os colaboradores e insalubridade, conforme a vaga.

Onde entregar currículo?

O trabalhador interessado deve entregar currículo na Avenida B QD 01 LT 05 ao 16 no Setor Araguaia , em Aparecida de Goiânia, próximo ao Terminal Araguaia.

A empresa também disponibiliza número de WhatsApp para o envio de currículo: (62) 99671-4201

Serviço

Assunto: Empresa disponibiliza 200 vagas de emprego em Aparecida

Contato: Natália Mendes, gestora de RH da empresa contratante.

(62) 985853432

(62) 998690603