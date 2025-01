GSA Alimentos, localizada no Polo Empresarial oferece 40 vagas de emprego

A GSA Alimentos, localizada no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, está com 20 vagas para o cargo de Auxiliar de Produção, com horário de trabalho de segunda a sábado, das 14h00 às 22:20 horas, e mais 20 vagas para Auxiliar de Expedição – Carga e Descarga -com horário da 13:35 às 22:00, de segunda […]