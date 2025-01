Como se preparar para o mercado da fotografia em 2025? Senac responde

Segundo a instrutora Sabrina Jaime, uso da Inteligência Artificial impactará diretamente na área em diferentes aspectos

Os avanços tecnológicos, as constantes mudanças no tempo e no cenário são alguns dos fatores que impactam diretamente em um dos setores considerados mais influenciados pela moda e pelos movimentos sociais e culturais: o mercado fotográfico. Ano após ano, o setor evolui com novas técnicas e ferramentas e, em 2025, a situação não será diferente.

Se destacar na categoria é algo que, segundo a instrutora de fotografia do Senac, Sabrina Jaime, requer uma série de fatores do profissional que trabalha na área. A principal delas é a criatividade, que norteia toda a base prática e teórica de quem atua no segmento. “Um fotógrafo para se destacar na área da fotografia precisa desenvolver a criatividade, estar adaptado às novas tendências do mercado e às mudanças que o mercado propõe a todo tempo, dentro de um eixo tecnológico, que é a fotografia, e ter boas relações interpessoais. Então essas características fazem com que o fotógrafo que está começando ou que tem mais experiência na área possa se destacar e, ao mesmo tempo, estar em permanente atualização para a aptidão e movimentação dentro do universo fotográfico”.

A profissional ainda explica que o mercado é competitivo, mas que oferece uma gama de possibilidades, em que o fotógrafo pode atuar em diferentes áreas, seja em eventos, moda, fotografia da família, de partos e outros, o que oportuniza tanto iniciar uma carreira quanto trabalhar com mais de um tema na atuação.

Sabrina ainda salienta que em 2025, os profissionais devem se atentar, pois o uso da Inteligência Artificial deverá causar impactos diretos na área. “O fotógrafo precisa estar antenado e adaptado às mudanças da nossa área no que se refere à inserção da Inteligência Artificial (IA) no nosso cenário, tanto na parte de edição de fotos quanto na parte de execução das fotos. Então ele precisa se atualizar nessa área para trazer inovação na maneira como lidar com o cliente e ao mesmo tempo no seu próprio fluxo de trabalho, porque isso vai fazer com que ele se destaque dentro do panorama fotográfico”.

Como se preparar

Para quem está iniciando ou já atua na área, a dica ainda é a mesma: buscar conhecimento. Seja por meio de cursos técnicos, palestras, oficinas e workshops, é necessário que a pessoa procure se atualizar com as novas técnicas oferecidas no mercado.

“A melhor maneira de se preparar para as demandas do mercado é buscando conhecimento, e não só conhecimento como também a aplicação desse conhecimento no dia a dia. Então é muito importante que o fotógrafo participe de cursos, workshops e palestras para que ele possa reciclar esse conhecimento e multiplicar”, explica Sabrina.

Dentro desse cenário, o Senac se destaca como uma instituição de ensino profissionalizante que traz essas inovações. Entre os cursos oferecidos estão Fotografia profissional; Direção Fotográfica: Poses e Criatividade; Fotografia Comercial com Celular; Fotografia Digital; entre outros. “Os cursos são tanto para o fotógrafo que trabalha nessa preparação e inserção de fotógrafos no mercado de trabalho, quanto para os demais. Tentamos trazer o universo da fotografia para esse cotidiano para as pessoas que estão fazendo o curso e ao mesmo tempo, abrir novas oportunidades, novas demandas, para que essa pessoa tenha um novo olhar diante das execuções dos cliques com a máquina fotográfica”, explica Sabrina.