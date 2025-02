Desenrola Pequenos Negócios beneficiou 120 mil microempreendedores

Mais de 120 mil microempreendedores individuais (MEIs) se livraram de suas dívidas, num total de R$ 7,5 bilhões renegociados entre maio e dezembro do ano passado por meio do Desenrola Pequenos Negócios, do governo federal. A iniciativa ofereceu descontos de 20% a 95% e possibilitou o alívio financeiro e a reinserção desses negócios no mercado de crédito.

De acordo com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, “ao quitar ou renegociar dívidas, essas empresas não só recuperaram o acesso ao crédito, mas também ganharam fôlego para crescer. Só em 2024, programas de crédito para pequenos negócios injetaram R$ 39 bilhões em 600 mil empresas, fortalecendo toda a cadeia produtiva”.

A renegociação foi conduzida diretamente pelo sistema financeiro, com incentivos tributários do governo para que bancos oferecessem condições vantajosas a empresas inadimplentes. Para tanto, o governo destinou R$ 1,5 bilhão, utilizando recursos remanescentes do Fundo Garantidor de Operações (FGO) do programa Desenrola, que renegociou dívidas de mais de 15 milhões de pessoas físicas.

Com essa garantia inicial, serão disponibilizados R$ 5 bilhões em crédito, dos quais R$ 1,4 bilhão já foram emprestados para 47 mil empresas. A expectativa é que novos recursos sejam alocados para ampliar ainda mais a oferta de crédito.

O Desenrola Pequenos Negócios faz parte do Acredita, programa do governo Lula cujo objetivo é facilitar a renegociação de dívidas e oferecer crédito a taxas de juros diferenciadas para os pequenos negócios.

Ainda compõem o programa o ProCred 360, destinado a MEIs e microempresas com faturamento de até R$ 360 mil; o microcrédito orientado a inscritos no CadÚnico; a possibilidade de renegociação de dívidas do Pronampe, além de iniciativas de apoio a empresas com foco sustentável e imobiliário.

