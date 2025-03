Goiás fortalece produção de algodã

Com manejo eficiente e controle fitossanitário, Goiás assegura a qualidade do algodão e fortalece sua produção

Presente no dia a dia de milhões de pessoas ao redor do mundo, o algodão é uma das fibras naturais mais versáteis e essenciais para diversas indústrias. A cotonicultura segue forte entre os agricultores de Goiás, o que pode colocar o estado em sétima posição no ranking nacional de produção na safra 2024/25, com expectativa de que a colheita chegue a 138,2 mil toneladas.

A produção goiana se fortalece com boas práticas agrícolas e manejo eficiente, garantindo a qualidade da fibra e a competitividade no mercado internacional.

O cadastro no Sistema de Defesa Agropecuária do Estado (Sidago), obrigatório até 30 dias após a semeadura, assegura a fitossanidade das lavouras e contribui para o controle de pragas, como o bicudo-do-algodoeiro.

Sustentabilidade na produção de algodão

Além disso, o setor também se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade. O Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) certifica a produção nacional, assegurando que as lavouras atendam a critérios rigorosos de governança, gestão ambiental e condições de trabalho.

Essa certificação, reconhecida internacionalmente pelo Better Cotton Initiative (BCI), permite acesso a mercados exigentes, especialmente na Ásia, onde a demanda por fibras de alta qualidade continua em crescimento.

“A qualidade é resultado do empenho dos nossos produtores, que investem em tecnologia, sustentabilidade e manejo eficiente. Além disso, o cadastro obrigatório no Sidago fortalece o compromisso com a fitossanidade e amplia a competitividade do setor”, destaca o titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Pedro Leonardo Rezende.

O secretário também ressalta a importância da nova edição do Agro em Dados, que traz uma análise detalhada sobre a produção agropecuária goiana.

“Nesta edição de março, apresentamos um panorama atualizado da nossa produção agrícola, com informações estratégicas sobre as safras, o desempenho do algodão, da pecuária e das exportações do estado. Goiás segue avançando e consolidando sua posição no cenário nacional e internacional”, conclui.

Agro em Dados

O Agro em Dados acompanha mensalmente o desempenho dos principais segmentos do agronegócio goiano. Ilustrado por mapas e gráficos, o boletim traz informações sobre produção, área plantada, produtividade, exportações, rankings estaduais e ranking municipal da produção de algodão, Valor Bruto de Produção (VBP) e outros indicadores relevantes para o setor.

Acesse a edição de março do Agro em Dados no link: https://goias.gov.br/agricultura/agro-em-dados-marco-2025/

Foto: Seapa