Sime de Aparecida oferece 1.286 vagas de emprego

O Sistema Municipal de Emprego (SIME) de Aparecida de Goiânia oferece 1.286 vagas de emprego. As oportunidades são ofertadas por empresas locais que utilizam o SIME como canal para divulgar suas vagas e buscar profissionais. As vagas estão cadastradas na página da secretaria no portal da prefeitura e são atualizadas diariamente. Os candidatos podem acessar […]