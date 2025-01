Saiba como participar do Programa Mais Professores

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), anunciou nesta terça-feira (14) o lançamento do programa Mais Professores para o Brasil. A iniciativa tem como objetivo principal enfrentar o déficit de professores no país e valorizar a carreira docente, oferecendo incentivos financeiros e acadêmicos para estudantes de licenciatura e profissionais da educação. Entre os destaques, está o pagamento de uma bolsa de R$ 1.050 para estudantes de licenciatura.

Estudos apontam que, até 2040, o Brasil poderá enfrentar uma falta de 235 mil educadores. Com iniciativas como o Mais Professores para o Brasil, o governo espera atrair novos talentos para a docência e garantir educação de qualidade para todos os brasileiros.

Os cinco eixos do programa

O Mais Professores para o Brasil é estruturado em cinco eixos principais, que abrangem desde a seleção de novos docentes até a valorização dos professores já em atividade:

Seleção para ingresso na docência e Prova Nacional Docente

O programa criará a Prova Nacional Docente, realizada pelo Inep em novembro, que servirá como critério de seleção para as redes de ensino que aderirem à iniciativa. Estados e municípios terão autonomia para optar pela adoção do exame, que também estimulará a realização de concursos públicos.

O cronograma prevê a realização da prova em novembro, com divulgação de resultados em janeiro de 2026.

Atratividade e Pé-de-Meia Licenciaturas

Alunos matriculados em cursos de licenciatura reconhecidos pelo MEC, com renda familiar de até um salário mínimo per capita, poderão receber uma bolsa mensal de R$ 1.050. O valor será dividido em duas partes: R$ 700 para saque imediato e R$ 350 depositados em uma poupança. Este saldo acumulado estará disponível para saque após o ingresso na rede pública de ensino.

Serão disponibilizadas 12 mil bolsas, distribuídas entre Sisu, Prouni e Fies, priorizando estudantes com nota igual ou superior a 650 pontos no Enem 2024.

Alocação de professores

Inspirado no modelo do programa Mais Médicos, este eixo foca em localidades e áreas de conhecimento com maior carência de profissionais. Professores que aceitarem lecionar em regiões de déficit receberão uma bolsa adicional de R$ 2,1 mil por dois anos, além de uma pós-graduação custeada pelo governo.

A previsão é que os profissionais comecem a atuar nos novos postos em agosto de 2025.

Formação

Um portal será lançado para reunir informações sobre cursos de formação inicial e continuada, bem como pós-graduação. Estas oportunidades serão oferecidas pelo MEC e por organizações parceiras, facilitando o acesso dos professores a iniciativas de aprimoramento profissional.

Valorização dos professores

Além de condições de trabalho e remuneração melhores, o programa prevê:

Parcerias com bancos públicos para oferecer benefícios financeiros exclusivos.

Descontos em hospedagens associadas à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).

Distribuição anual de 100 mil notebooks para professores premiados.

Critérios para participar

Estudantes de licenciatura devem:

Estar matriculados em cursos reconhecidos pelo MEC.

Possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Comprometer-se a atuar na rede pública após a conclusão do curso, para resgatar o saldo acumulado da poupança.

Professores interessados em atuar em áreas prioritárias devem: