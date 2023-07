Governo de Goiás, por meio das Escolas do Futuro, oferece mais de 15 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional (Foto: Secti)

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) José Luiz Bittencourt (Goiânia), Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), Raul Brandão de Castro (Mineiros) e Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira (Santo Antônio do Descoberto) estão com inscrições abertas para mais de 15 mil vagas em cursos de capacitação e qualificação profissional. Todos totalmente gratuitos.

São 4.481 vagas para cursos de qualificação profissional e 11.032 de capacitação. As aulas estão distribuídas nas modalidades presencial, online e EaD, e as inscrições podem ser feitas pelo site .

A previsão do início das aulas dos cursos de qualificação EaD é dia 18 de setembro de 2023. Para os demais cursos, nas quatro unidades de ensino das Escolas do Futuro, as aulas começam mediante a formação de turmas, de acordo com o preenchimento das vagas abertas pelo edital, que segue fluxo contínuo.

Isso significa que a convocação e o início imediato das turmas se darão quando o quantitativo necessário for alcançado, que é de 30 inscritos.

EFGs

Para capacitação profissional estão com vagas abertas para os seguintes cursos:

-Impressão de Peças 3D

-Redação e Português Instrumental

-Pilotagem de Drone (VANT)

-Desenho Industrial, Direito do Consumidor

-Linguagem Javascript para Web

-Fotografia para Mídias Digitais

-Inglês Instrumental

A carga horária dos cursos é de 40 horas semanais.

Já para os cursos de qualificação profissional, entre as opções estão:

-Fundamentos de Aprendizado de Máquina

-Marketing Digital

-Desenvolvimento Mobile

-Tratamento e Análise de Dados

-Empreendedorismo Criativo e E-Commerce

A carga horária dos cursos de qualificação varia entre 160 e 240 horas, de acordo com o curso escolhido.

Aulas

Os turnos das aulas são matutino, vespertino e noturno e variam de acordo com o curso selecionado, tanto para qualificação quanto para capacitação profissional.

As aulas são voltadas para jovens a partir dos 16 anos com Ensino Médio concluído, ou que estejam cursando o segundo ou terceiro ano até o ato da matrícula, e para quem esteja interessado em novos conhecimentos, além de pessoas que buscam recolocação profissional.