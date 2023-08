Ação faz parte das comemorações para celebrar a Semana Estadual da Agricultura Familiar

Para promover a agricultura familiar em Goiás, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) realizará na próxima quinta-feira (3), a primeira Feira da Agricultura Familiar na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

O objetivo do evento é mostrar para a sociedade a importância da atividade para segurança alimentar e na economia de todo o país, além de valorizar os produtores rurais que são assistidos pela Agência. Quem visitar o local, poderá comprar alimentos como panificados, frutas, granjeiros, hortaliças e produtos artesanais, como materiais de tear e crochê, panos de prato, forros de mesa, entre outros.

“A agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, garantindo a segurança alimentar do país. Além disso, a atividade também é muito importante para o desenvolvimento econômico e social”, destaca Rafael Gouveia, presidente da Emater.

Em Goiás, segundo dados do IBGE, há mais de 95 mil estabelecimentos agropecuários geridos por agricultores familiares, o que equivale a cerca de 63% da quantidade total. De acordo com o último Censo Agropecuário, divulgado em 2017, a agricultura familiar goiana emprega 46,8% da mão de obra no campo e gera cerca de R$ 4 bilhões em valor de produção, o que representa 10,5% do valor de produção total do Estado.

Programação

Além da feira, a Emater está realizando ainda uma exposição no hall de entrada da Alego onde estão expostos os principais produtos produzidos pelo setor em Goiás. O estande está disponível para visitação até o dia 04 de agosto e, além das ações e programas da Agência, os visitantes também podem conhecer alguns dos produtos fabricados na Agroindústria da Emater como o licor de jenipapo, o pequi em conservas, entre outros.

Além disso, a Alego vai promover uma sessão solene para homenagear servidores da Emater em reconhecimento aos serviços prestados para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. A solenidade será realizada no dia 3 de agosto de 2023, no Plenário Iris Rezende, e será presidida pelo presidente Bruno Peixoto.

Semana Estadual da Agricultura Familiar

A Semana Estadual da Agricultura Familiar foi instituída pelo governador Ronaldo Caiado, por meio da sanção da Lei nº 20.513, de 12 de julho de 2019. Desde então, na semana que compreende o Dia Nacional da Agricultura Familiar, celebrado no dia 24 de julho, são desenvolvidas atividades para celebrar esse segmento que é fundamental para o desenvolvimento de Goiás.